HLV Đinh Hồng Vinh: 'Khâu dứt điểm của U23 Việt Nam có vấn đề'

(VTC News) -

“U23 Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm tận dụng cơ hội. Ban huấn luyện phải xem lại băng hình và phân tích tình huống, dành thời gian giúp các cầu thủ nâng cao khả năng kết thúc pha bóng tấn công”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait.

Theo thống kê, U23 Việt Nam tung ra 27 cú sút, nhưng chỉ trúng đích 6 lần và có 1 bàn thắng. Thậm chí, các tiền đạo áo đỏ còn đưa bóng trúng xà ngang và cột dọc tổng cộng 5 lần. Thực tế, U23 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân, không để đối thủ có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Cao Văn Bình.

HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết thêm: “Điểm mà tôi hài lòng là thái độ, tinh thần. Thứ hai, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng sự kết dính của từng cầu thủ trên sân đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất cao.

Trong bóng đá, để làm sao vận hành, kết thúc cầu môn, những bài phối hợp và tiếp cận cầu môn, xử lý cầu môn cần có sự lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ xem băng để phân tích, đồng thời có những buổi tập để làm sao cải thiện tốt hơn.

Đối với bóng đá, mới có trận đấu đầu tiên diễn ra, nên không bao giờ có sự chủ quan và chúng tôi luôn phải có sự nỗ lực, tập trung cao vào các trận đấu sắp tới. Mục tiêu của chúng tôi luôn đề ra là giành chiến thắng”.

Theo nhà cầm quân này, quỹ thời gian tập trung quá ngắn cũng khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn. Các cầu thủ có mặt ở Hà Nội trưa 12/9 rồi lên đường vào ban đêm, chỉ có 2 buổi tập tại Nhật Bản rồi bước vào thi đấu luôn.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa lớn trong ngày thi đấu cũng tạo thêm một số bất lợi. Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao nỗ lực và khát khao của các cầu thủ khi vẫn duy trì được tinh thần thi đấu và sự quyết tâm trong suốt trận đấu.

Sau khi giành 1 điểm trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines vào ngày 18/9. Một chiến thắng ở lượt trận thứ hai sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh quyền vào tứ kết của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.