Xem U23 Việt Nam, tuyển Việt Nam thi đấu trong tháng 11/2026 ở đâu?

(VTC News) -

Trong tháng 11/2026, U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, còn đội tuyển Việt Nam tham dự 2 trận đấu quốc tế nằm trong quãng thời gian FIFA Days trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Với vai trò đối tác duy nhất và chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về thương quyền truyền hình, sản xuất và phát sóng các giải đấu của các ĐTQG từ năm 2023, FPT Play tiếp tục sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng các trận đấu giao hữu quốc tế của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

FPT Play nắm giữ bản quyền phát sóng các trận đấu của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam trong tháng 11/2026.

Các trận đấu được truyền tải trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội… Điều này tái khẳng định vai trò của FPT Play, đơn vị đi đầu trong công tác bản quyền truyền hình, đóng góp vào từng bước lớn mạnh của ĐTQG.

U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan ngày 10/11, U23 Singapore ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11/2026. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt nhằm xác định thứ hạng chung cuộc.

Trong khi đó, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam diễn ra từ ngày 11/11 đến 15/11/2026 với sự góp mặt của đội chủ nhà Việt Nam cùng hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 11/11 và Kyrgyzstan vào ngày 15/11.

Ông Trần Quý Long, Trưởng Ban Sản xuất Nội dung Thể thao FPT Play, đơn vị sở hữu bản quyền của các trận đấu, cho biết: “Trong nhiều năm liên tiếp là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền các trận đấu của các đội tuyển quốc gia, FPT Play luôn không ngừng nỗ lực mang đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam quá trình trưởng thành, phát triển, đi lên của các tuyển thủ trẻ, từ các đấu trường trong nước cho đến quốc tế.

Với các trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển U23 cũng như ĐTQG Việt Nam, chúng tôi không chỉ truyền tải đến khán giả cả nước những hình ảnh về sự nhiệt huyết của các cầu thủ, thúc đẩy giao lưu quốc tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.”