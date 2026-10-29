Hình ảnh khác lạ của 'ngõ khổ' 381 Nguyễn Khang ở Hà Nội

Theo UBND phường Cầu Giấy, hiện trạng ngõ 381 Nguyễn Khang có mặt cắt nhỏ, hạ tầng xuống cấp và thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn tác động đến hoạt động của các cơ quan, trường học trong khu vực.