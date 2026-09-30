Tuyến đường 120m nối sân bay Gia Bình với Hà Nội có gì đặc biệt?

Bên cạnh các hạng mục đang triển khai, một số vị trí trên tuyến vẫn vướng đường điện 500kV, hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng. Đây là những phần việc cần được xử lý để các mũi thi công có thể triển khai liên tục. Nhà đầu tư kiến nghị Hà Nội đẩy nhanh việc di dời đường điện, hoàn thành giải phóng mặt bằng và tháo gỡ thủ tục liên quan đến cấp phép mỏ vật liệu.