Diện mạo đại lộ kết nối sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội sau 9 tháng thi công

Với mặt cắt ngang lên tới 120m, tuyến đường có quy mô đặc biệt lớn, tương đương bề rộng của đại lộ Thăng Long và gần gấp 3 lần chiều rộng 45m của đường băng 11L/29R tại sân bay Nội Bài. Quy mô này cho thấy vai trò của tuyến trong mạng lưới giao thông được quy hoạch cho khu vực phía Nam Thủ đô.