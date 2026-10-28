Hà Nội dành 3.518 tỷ đồng xây mới khu vực trụ sở UBND thành phố

(VTC News) -

Ngày 28/10, với HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 22.229 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029. Hà Nội phân chia thành 3 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, có quy mô sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82ha, không bao gồm các ô đất B1.6 và B4.13-HH1 thực hiện theo dự án riêng.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 9.924 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công, sử dụng ngân sách thành phố. UBND phường Hoàn Kiếm là chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2: Xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm (lô B2.5) và khu vực công viên, quảng trường phía bắc hồ Hoàn Kiếm (lô B1.3).

Công trình dự kiến có 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608m², với sơ bộ tổng mức đầu tư 4.611 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ phương án tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm.

Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng công trình, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 7.694 tỷ đồng, trong đó khoảng 3.518 tỷ đồng dành cho xây mới khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội; 268 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố và 3.908 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm.

Dự án thành phần 2 và 3 được đề xuất do nhà đầu tư là Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô thực hiện.

Thông tin, chỉ tiêu, quy mô của dự án được quy định theo Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000.

Phạm vi triển khai dự án bám theo quy hoạch đã được lấy ý kiến, với mục tiêu: Hình thành không gian quảng trường lớn, liên kết hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực lân cận; mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại hệ thống giao thông và không gian ngầm; bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời bổ sung các chức năng văn hóa, dịch vụ phù hợp.

Dựa trên ý tưởng quy hoạch đã được lấy ý kiến, khi triển khai thực tế, các hạng mục công trình sẽ được tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và trưng cầu ý dân công khai để chọn ra phương án tốt nhất, đảm bảo hài hòa giữa giá trị về công năng với yêu cầu bảo tồn di sản, phù hợp cảnh quan văn hóa, lịch sử đặc trưng của hồ Gươm.

Việc triển khai thành công dự án sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Hà Nội được nêu trong Luật Thủ đô 2026, trong Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, hướng tới xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm.

Đồng thời, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng định hướng xây dựng không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo chiến lược tái cấu trúc cùng các khu vực nội đô lịch sử khác với ưu tiên bảo tồn không gian có giá trị đặc thù và tích hợp hệ thống giao thông công cộng.