Nhiều nhà dân rục rịch di dời để mở rộng đường Giải Phóng - trục Quốc lộ 1A

Bà Dương Thị Thanh Măng (493 Giải Phóng, phường Tương Mai) cho biết gia đình bà và nhiều hộ dân cơ bản đồng thuận với phương án bồi thường, sẵn sàng di dời để phục vụ dự án. Tuy nhiên, người dân vẫn băn khoăn vì phương án tái định cư chưa được công bố cụ thể. Theo bà Măng, việc sớm xác định nơi ở mới là rất cần thiết, bởi liên quan trực tiếp đến sinh hoạt, học tập của trẻ em và cuộc sống của người cao tuổi. “Tiền nhà, tiền đất thì khi người dân đã chấp nhận bàn giao nhà, dự án phải thực hiện chi trả theo phương án. Nhưng tái định cư cũng là một phần để người dân ổn định đời sống, chứ không thể đi thuê nhà mãi được”, bà Măng nói.