Thời sự Xuất bản ngày 05/10/2026 04:25 PM Xuất bản ngày 05/10/2026 04:25 PM Nhiều nhà dân rục rịch di dời để mở rộng đường Giải Phóng - trục Quốc lộ 1A Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A dài 36,3km qua 18 phường, xã ở Hà Nội đang rục rịch giải phóng mặt bằng, người dân sẵn sàng bàn giao nhưng chờ tái định cư.Dự án trục không gian Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 36,3km, đi qua 18 xã, phường với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế hiện đại với mặt cắt ngang 90m, gồm 16 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị điểm bắt đầu từ đường Vành đai 1 (ngã tư Lê Duẩn - Giải Phóng - Xã Đàn - Đại Cồ Việt) đến nút giao Cầu Giẽ.Đến thời điểm hiện nay tại điểm đầu dự án trên địa bàn các phường Bạch Mai, Kim Liên, Tương Mai... công tác đền bù, giải phóng mặt đang được các phường tổ chức triển khai quyết liệt.Sau khi người dân, tổ chức đồng thuận phương án đền bù một số công trình nhà trên địa bàn phường Kim Liên đang được người dân phá dỡ.UBND phường Bạch Mai bắt đầu tổ chức phá dỡ các công trình thuộc diện giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án trọng điểm. Hai công trình trên đất công thuộc phường quản lý là điểm trường Mầm non Bách Khoa (số 157 đường Giải Phóng) và trụ sở Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 48 (số 15 đường Giải Phóng).Bàn ghế, điều hòa, cửa, cổng và các hạng mục cơ sở vật chất được di dời trước khi công trình được phá dỡ.Trên tuyến đường Giải Phóng nhiều cửa hàng niêm yết thanh lý hàng.Vị trí mặt bằng kinh doanh lớn trên đường Giải Phóng treo thông báo chuyển địa điểm giao dịchNhững cửa hàng khóa cửa ra thông báo di dời xuất hiện ngày càng nhiềuMột cửa hàng kinh doanh xe máy điện thực hiện di chuyển đồ đạcĐồ đạc được người thuê mặt bằng xếp lên xe chuyển đi.Tuyến đường buôn bán sầm uất nhiều cửa hàng đóng cửa. Người dân sẵn sàng chấp hành di dời song việc bàn giao vẫn chưa được thực hiện. Bà Dương Thị Thanh Măng (493 Giải Phóng, phường Tương Mai) cho biết gia đình bà và nhiều hộ dân cơ bản đồng thuận với phương án bồi thường, sẵn sàng di dời để phục vụ dự án. Tuy nhiên, người dân vẫn băn khoăn vì phương án tái định cư chưa được công bố cụ thể. Theo bà Măng, việc sớm xác định nơi ở mới là rất cần thiết, bởi liên quan trực tiếp đến sinh hoạt, học tập của trẻ em và cuộc sống của người cao tuổi. “Tiền nhà, tiền đất thì khi người dân đã chấp nhận bàn giao nhà, dự án phải thực hiện chi trả theo phương án. Nhưng tái định cư cũng là một phần để người dân ổn định đời sống, chứ không thể đi thuê nhà mãi được”, bà Măng nói.(Nguồn: Báo điện tử VOV)Link: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nhieu-nha-dan-ruc-rich-di-doi-de-mo-rong-duong-giai-phong-truc-quoc-lo-1a-post1338392.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Người Hà Nội dò dẫm tìm lối đi qua công trường mở rộng đường gần 400 tỷ Sau nhiều năm triển khai, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (Hà Nội) gần 400 tỷ đồng vẫn dang dở, công trường ngổn ngang khiến người dân hằng ngày rất vất vả đi lại. Công trường mở rộng đường phía Nam Hà Nội tăng tốc sau khi 'gỡ' mặt bằng Sau hơn 10 năm chờ đợi, dự án mở rộng đường Lĩnh Nam đang tăng tốc thi công sau khi phần lớn mặt bằng được bàn giao, hướng tới hoàn thành trong năm 2026. Hà Nội đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng mở rộng đường ven Hồ Tây HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang hệ thống đường ven Hồ Tây với tổng chiều dài khoảng 13,5km. Dự án mở rộng đường Tam Trinh: Mặt bằng đã sạch, người dân mong ngày tăng tốc Sau nhiều năm vướng mắc, phần lớn mặt bằng dự án mở rộng đường Tam Trinh đã được giải phóng, nhưng nhiều đoạn tuyến vẫn chưa tăng tốc thi công như kỳ vọng. quốc lộ 1Amở rộng đườngmở rộng đường Giải Phóng - trục Quốc lộ 1Adi dời nhà dânmở rộng đường Giải PhóngBình luận
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