Xác minh vụ nam thiếu niên bị nhiều người rượt đuổi, đánh đập ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 29/10, Công an phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã xác minh, làm rõ vụ việc nam thanh niên bị đánh hội đồng trong video lan truyền trên mạng xã hội vào tối 28/10.

Nam thiếu niên bị đánh hội đồng ở phường 3 Bảo Lộc. Ảnh: Cắt từ video

Thông tin từ cơ quan chức năng, tối 28/10, một video ghi lại cảnh một nam thiếu niên bị nhiều người rượt đuổi, đánh đập được đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh trong clip cho thấy nam thiếu niên bị nhiều thanh, thiếu niên rượt đuổi trên đường.

Khi nạn nhân ngã xuống vỉa hè, nhóm thanh, thiếu niên này liên tục đấm, đá vào vùng mặt, đầu và người. Nam thiếu niên gào khóc, van xin nhưng vẫn bị đánh.

Video sau khi lan truyền đã thu hút sự chú ý của dư luận. Ông D.T.N (ngụ phường 3 Bảo Lộc, người đăng tải clip, và là cha của nạn nhân), cho biết con trai mình bị thiểu năng trí tuệ, thể chất chậm phát triển.

Theo ông N, do đặc điểm sức khỏe, anh C thường ở nhà hoặc quanh quẩn gần khu vực xóm. Cuối tháng 7 vừa qua, ông nghe hàng xóm phản ánh con trai bị đánh. Tuy nhiên, do sợ hãi, anh C không kể lại với gia đình.

Ông N nhờ người quen xin lại video ghi cảnh con trai bị đánh rồi đăng tải lên mạng xã hội, mong nhận được sự giúp đỡ và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Thông tin từ Công an phường 3 Bảo Lộc, vụ việc xảy ra từ lâu và đã xác định được các nam thanh, thiếu niên tham gia vào vụ việc này. Hiện tại, gia đình các bên đang trao đổi với nhau để xử lý.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 1/10, một lãnh đạo Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) cho biết nhà trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học tấn công, gây thương tích.

Vụ việc xảy ra tại phân hiệu xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, vào 15h ngày 30/9, tại khu vực nhà vệ sinh trường học, N.V.T. bị bạn học cùng khối là S. lao tới đánh đập.

Thông tin từ nhà trường, cả T. và S. va chạm với nhau trong quá trình đi học. Sau khi va chạm, các em được bạn bè can ngăn nhưng sau đó cả 2 lại đưa nhau vào nhà vệ sinh để đánh đập. Sau khi xảy ra sự việc, T. gọi điện báo cho người thân và được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu của Trung tâm Y tế khu vực Đắk R’lấp, nam sinh T. bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch hàm hai bên, gãy xương cánh mũi trái.

Trong ngày 30/9, do em T. có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn nên gia đình tiếp tục đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông để điều trị.