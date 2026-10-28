Huế dự báo mưa có nơi trên 400mm, hai hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước

(VTC News) -

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế vừa yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung và Công ty Cổ phần thủy điện Trường Phú vận hành điều tiết thủy điện A Lưới và hồ chứa thủy điện A Lin B1.

Cụ thể, hồ thủy điện A Lưới vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, có thể đến 400m³/s. Thời gian vận hành lúc 11h ngày 31/10. Hồ chứa thủy điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin 3-A Lin B1) vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 300m³/s. Thời gian vận hành lúc 12h ngày 31/10.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung và Công ty Cổ phần thủy điện Trường Phú khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du và các địa phương xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để đề phòng ngập trong khu vực lòng hồ A Lin 3, A Lưới biết để có phương án phòng tránh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 28/10 - 6/11, TP Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa trong giai đoạn này phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Thời điểm này năm ngoái TP Huế đang diễn ra đợt mưa lũ lịch sử.

Trước diễn biến của mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cũng phát đi cảnh báo về gió mạnh trên biển, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá... xảy ra trên địa bàn trong những ngày tới.

Qua đó, đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đối với khu vực ven biển, đầm phá, lực lượng chức năng cần tăng cường thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn người và phương tiện.

Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu bảo đảm an toàn tại công trường xây dựng, giao thông, thủy lợi. Chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước hồ, chủ động vận hành theo quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công. Đồng thời, bố trí cảnh báo, rào chắn tại khu vực công trình, chủ động phòng ngừa tai nạn, không để xảy ra sự cố gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và người lao động.

Chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước hồ, chủ động vận hành theo quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.