Diện mạo nút giao Vành đai 4 ở cửa ngõ Tây Nam Hà Nội

Theo thiết kế, nút giao được xây dựng theo dạng hoa thị với hai tầng đường. Tuyến song hành nằm phía dưới, còn tuyến cao tốc Vành đai 4 đi trên cao, vượt qua Quốc lộ 6. Hệ thống nhánh lên xuống kết nối các hướng lưu thông, giúp phương tiện chuyển tuyến khi công trình được hoàn thành.