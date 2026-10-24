Bên trong đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội

Tính đến giữa tháng 10/2026, hạng mục giàn trụ kích rút đạt khoảng 60% khối lượng thi công. Các trụ lớn đã hoàn thành phần chân trụ theo cao độ thiết kế, đang được hàn và chuẩn bị đổ bê tông các phần còn lại.