Herbalife đồng hành cùng Báo Tiền phong trong Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “An toàn thông tin – Gắn kết niềm tin – Tiêu dùng bền vững”, Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi hoạt động quy mô lớn được tổ chức tại Khánh Hòa, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc.

Chuỗi hoạt động do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (đơn vị thực hiện là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa), Báo Tiền Phong cùng các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai từ ngày 27–29/3/2026. Đây là sự kiện cấp quốc gia, quy tụ sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp và hàng ngàn người tiêu dùng, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp.

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 tại Quảng trường 2/4 được xác định là điểm nhấn trung tâm, đóng vai trò kết nối và lan tỏa các hoạt động hưởng ứng trên cả nước. Sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn đại biểu, vận động viên và người dân tham gia, đồng thời tạo cao điểm truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong năm.

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động, Herbalife Việt Nam thể hiện sự gắn kết trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và truyền thông, góp phần đưa các thông tin về tiêu dùng an toàn đến gần hơn với người dân. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tăng cường tương tác, lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển nhanh và đa dạng.

Trong bối cảnh kinh tế số, vấn đề an toàn thông tin ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Herbalife chú trọng minh bạch thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tuân thủ các quy định liên quan đến bảo mật dữ liệu, góp phần tạo dựng môi trường tiêu dùng an toàn và đáng tin cậy.

Cùng với đó, việc gắn kết niềm tin với người tiêu dùng được doanh nghiệp đặt làm trọng tâm thông qua việc duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ. Sự tin tưởng của người tiêu dùng không chỉ là nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố sự ổn định và minh bạch của thị trường.

Hướng tới mục tiêu tiêu dùng bền vững, Herbalife tiếp tục thúc đẩy các giá trị tiêu dùng có trách nhiệm, gắn với việc nâng cao sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu tác động đến môi trường. Những nỗ lực này phù hợp với định hướng chung của các cơ quan quản lý trong việc hình thành thói quen tiêu dùng an toàn, thân thiện và bền vững trong xã hội.

Việc đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 phù hợp với cam kết lâu dài của Herbalife Việt Nam trong việc đặt người tiêu dùng làm trung tâm, cung cấp sản phẩm chất lượng dưa trên nền tảng khoa học, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, minh bạch và phát triển bền vững.

Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là nhà tài trợ chính thức của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong được tổ chức từ ngày 27 đến 29 tháng 3 tại tỉnh Khánh Hòa.

Sự kiện năm nay đã thu hút hơn 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế, lập kỷ lục về số lượng người tham gia trong lịch sử giải chạy uy tín này.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm nay đã lập kỷ lục mới về số lượng vận động viên tham gia.

Chương trình hợp tác lâu dài của Herbalife với giải chạy lâu đời và giàu truyền thống nhất Việt Nam này phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ các chương trình cộng đồng khuyến khích mọi người hướng đến lối sống năng động lành mạnh.

Chúng tôi cũng tự hào khi nhiều Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam là những vận động viên tham gia sự kiện thể thao này”.