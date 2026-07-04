Herbalife Việt Nam đồng hành cùng gia đình Việt lan tỏa thói quen sống khỏe

(VTC News) -

Sống khỏe bắt đầu từ gia đình

Sáng 28/6, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), hàng nghìn người dân đã tham gia Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam. Đặc biệt, chương trình diễn ra đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng sức khỏe từ chính mỗi tổ ấm.

TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu tại chương trình.

“Điều tôi thấy ý nghĩa nhất là chương trình năm nay được tổ chức đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam. Bởi nói đến dinh dưỡng, nói đến sức khỏe, chúng ta phải bắt đầu từ mỗi gia đình. Chúng ta đều mong con mình cao hơn, khỏe hơn, học tốt hơn; mong cha mẹ mình sống lâu hơn, ít ốm đau hơn.

Nhưng mong thôi chưa đủ. Mỗi gia đình cần cùng nhau tạo ra những thói quen tốt, từ những việc rất nhỏ, được duy trì đều đặn mỗi ngày”, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia chia sẻ.

7 năm thay đổi thói quen cộng đồng

Suốt 7 năm đồng hành, Herbalife Việt Nam cùng Báo Sức khỏe và Đời sống đã góp phần đưa kiến thức dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin sai lệch về dinh dưỡng trên mạng xã hội, chương trình trở thành cầu nối giúp người dân tiếp cận các kiến thức y học đáng tin cậy từ đội ngũ chuyên gia một cách trực quan và dễ hiểu.

Đến nay, gần 12.000 người dân đã được tư vấn dinh dưỡng miễn phí thông qua chuỗi chương trình. Tại sự kiện năm nay, Ban tổ chức tiếp tục bố trí 10 gian tư vấn sức khỏe với sự tham gia của các bác sĩ và chuyên gia đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, giúp hàng nghìn gia đình được kiểm tra các chỉ số sức khỏe và nhận tư vấn dinh dưỡng phù hợp.

Một trong số 10 gian tư vấn dinh dưỡng miễn phí tại sự kiện mang kiến thức chăm sóc sức khỏe khoa học, cá nhân hóa đến từng thành viên trong gia đình.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam, Thái Lan và Campuchia cho biết việc đồng hành cùng chương trình trong suốt 7 mùa thể hiện cam kết lâu dài của Herbalife trong việc nâng cao nhận thức về dinh dưỡng khoa học và lối sống lành mạnh tại Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng một cộng đồng khỏe mạnh được xây dựng từ những thay đổi bền vững trong từng cá nhân và từng gia đình, nơi những thói quen tốt được hình thành và duy trì mỗi ngày”, ông Nguyễn Thành Đạt chia sẻ.

Lan tỏa lối sống lành mạnh

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực của Báo Sức khỏe và Đời sống và Herbalife Việt Nam cùng các chuyên gia y tế trong việc duy trì Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Thứ trưởng cho biết, chương trình đã tạo nên một không gian kết nối thiết thực, giúp người dân tiếp cận các kiến thức về y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe theo cách trực quan, dễ hiểu.

Việc huy động đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tham gia đo các chỉ số sức khỏe, tư vấn trực tiếp cho người dân ngay tại cộng đồng cũng góp phần thúc đẩy tinh thần chủ động phòng bệnh, phù hợp với định hướng tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Trong 7 mùa tổ chức, sự đồng hành của Herbalife Việt Nam đã góp phần duy trì một diễn đàn sức khỏe cộng đồng, nơi người dân không chỉ được cung cấp kiến thức mà còn có cơ hội trải nghiệm và hình thành những thói quen sống lành mạnh. Năm nay, chương trình tiếp tục thu hút sự tham gia của 20 đội chơi đến từ nhiều nhóm cộng đồng và câu lạc bộ thể thao trên địa bàn Hà Nội.

Các đội chơi cống hiến những màn trình diễn vận động bùng nổ và tràn đầy năng lượng tích cực, hiện thực hóa thông điệp vận động hợp lý mà Herbalife Việt Nam luôn cổ vũ.

Các đội thi tranh tài ở hai nội dung Vận động và Kiến thức, mang đến những màn trình diễn sôi động cùng phần thi tìm hiểu về dinh dưỡng khoa học. Qua đó, chương trình lan tỏa thông điệp xây dựng sức khỏe bằng cả kiến thức và những thói quen tích cực mỗi ngày.

Khép lại mùa thứ 7, thông điệp “Khỏe từ mỗi cá nhân, lan tỏa đến mỗi gia đình” tiếp tục được lan tỏa, góp phần khuyến khích cộng đồng chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh với sự đồng hành bền bỉ của Herbalife Việt Nam.