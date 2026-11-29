(VTC News) -

Tia cực tím (UV) được ứng dụng trong khử trùng, nghiên cứu vật liệu sinh học và sản xuất chip máy tính. Việc tích hợp nguồn UV siêu nhỏ vào chip quang tử có thể mở ra hướng phát triển máy tính lượng tử, đồng hồ nguyên tử chính xác cao.

Tuy nhiên, tia UV dễ suy hao năng lượng khi truyền qua ống dẫn sóng quang học, gây khó khăn cho việc thu nhỏ nguồn sáng mà vẫn đảm bảo công suất.

Một nhóm nghiên cứu do Đại học Harvard dẫn đầu đã phát triển một thiết bị quang tử siêu nhỏ, tạo ra ánh sáng cực tím với công suất mạnh gấp 120 lần so với các thiết bị tương tự trước đây.

Nhóm nghiên cứu, dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Marko Lončar, đã đạt được bước đột phá này bằng cách sử dụng lithium niobate màng mỏng, một vật liệu đã được nghiên cứu rộng rãi.

Hình ảnh chip lithium niobate phân cực trong quá trình tạo tia UV. (Ảnh: Harvard SEAS)

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, cho thấy lithium niobate là nền tảng hứa hẹn để tạo ra ánh sáng cực tím mạnh mẽ trong các thiết bị nhỏ gọn, đồng thời giảm thiểu tổn thất quang học.

Thay vì truyền trực tiếp tia cực tím qua các kênh siêu nhỏ, nhóm nghiên cứu đã thiết kế một thiết bị chuyển đổi ánh sáng đỏ thành ánh sáng cực tím ngay bên trong chip. Phương pháp này dựa trên quá trình chuyển đổi tần số lên cao, trong đó hai photon ánh sáng đỏ kết hợp để tạo ra một photon tia cực tím duy nhất.

Giáo sư Lončar cho biết: “Nhóm nghiên cứu thường sử dụng lithium niobate cho các thiết bị quang tử hoạt động ở bước sóng dài hơn và chúng tôi đã phát hiện ra rằng, vật liệu này cũng có thể hỗ trợ các nguồn sáng và dẫn hướng ánh sáng ở bước sóng ngắn hơn, bao gồm cả tia cực tím”.

Thiết bị mới sử dụng các ống dẫn sóng quang học, cho phép ánh sáng truyền qua chip tương tự như cách dây dẫn điện truyền tải dòng điện.

Để chuyển đổi ánh sáng đỏ thành ánh sáng cực tím hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã phát triển một kỹ thuật gọi là “đẩy cột bên hông”, cho phép đảo ngược các miền tinh thể trên toàn bộ mặt cắt ngang của ống dẫn sóng.

Kết quả, thiết bị tạo ra công suất tia cực tím 4,2 milliwatt ở bước sóng 390 nanomet, tương đương với khoảng 120 lần công suất đầu ra của các thiết bị lithium niobate màng mỏng trước đây.

Sự gia tăng này đặc biệt có giá trị cho các máy tính lượng tử, nơi ánh sáng trong phần cận cực tím là cần thiết cho nhiều quá trình chuyển đổi năng lượng.

Ngoài điện toán lượng tử, công nghệ này cũng có thể mang lại lợi ích cho đồng hồ nguyên tử siêu chính xác và các hệ thống giám sát môi trường.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, bước đột phá này một phần nhờ vào cấu trúc kết hợp của phòng thí nghiệm, nơi mọi giai đoạn phát triển thiết bị được thực hiện tại cùng một địa điểm.

Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng những tiến bộ này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực quang tử và công nghệ thông tin trong tương lai.