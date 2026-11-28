(VTC News) -

Ngày 27/11, OpenAI đệ đơn phản tố lên tòa án liên bang tại California, Mỹ, cáo buộc Apple đánh cắp bí mật thương mại và gây sức ép lên các nhà cung cấp phần cứng nhằm ngăn họ hợp tác phát triển những thiết bị tương lai của OpenAI.

Động thái diễn ra sau khi Apple khởi kiện OpenAI với cáo buộc lôi kéo nhân viên nhằm tiếp cận công nghệ của hãng.

Apple và OpenAI đối đầu pháp lý căng thẳng. (Ảnh: Shutterstock)

Trong hồ sơ gửi tòa án, OpenAI cho biết đang phát triển các thiết bị điện tử cá nhân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Apple ngay trên lĩnh vực mà hãng coi là “sân nhà”.

OpenAI cáo buộc Apple thu thập thông tin mật thông qua việc tuyển dụng lại một cựu nhân viên từng làm việc tại OpenAI trong 6 tháng. Trong thời gian đó, cá nhân trên đã tiếp cận những thông tin cụ thể về một thiết bị mới, cũng như lộ trình phát triển các sản phẩm phần cứng trong tương lai của công ty.

“Xét thời điểm diễn ra các sự việc, việc đánh cắp những tài liệu đó có thể là mục đích ngay từ đầu khi người này gia nhập OpenAI”, công ty bày tỏ quan điểm.

Nhà phát triển ChatGPT cũng cáo buộc Apple gây sức ép lên các nhà cung cấp phần cứng nhằm ngăn họ hợp tác phát triển những thiết bị AI trong tương lai của OpenAI.

Apple bác bỏ cáo buộc lợi dụng nhân viên được tuyển dụng lại để tiếp cận thông tin mật của OpenAI, đồng thời phủ nhận việc tìm cách hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất thiết bị AI.

“Đơn phản tố của OpenAI rõ ràng là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng khỏi nội dung cốt lõi trong vụ kiện của Apple”, đại diện hãng tuyên bố.

Căng thẳng giữa hai công ty ngày càng leo thang trong bối cảnh cuộc đua phát triển sản phẩm AI thúc đẩy sự cạnh tranh về nhân lực và công nghệ độc quyền.

Trước đó, hồi tháng 7, Apple khởi kiện OpenAI cùng hai cựu nhân viên là Tang Tan và Chang Liu, cáo buộc các bên chiếm đoạt bí mật thương mại nhằm phục vụ kế hoạch gia nhập thị trường phần cứng tiêu dùng của nhà phát triển ChatGPT.

Tan từng làm việc tại Apple trong 24 năm, giữ chức Phó chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm iPhone và Apple Watch. Ông là thành viên nhóm sáng lập io Products, công ty khởi nghiệp chuyên phát triển thiết bị AI được OpenAI mua lại năm 2025.

OpenAI và hai cựu nhân viên Apple phủ nhận các cáo buộc, đồng thời cho rằng vụ kiện dựa trên việc Apple theo dõi trái phép tin nhắn cá nhân của Liu sau khi ông nghỉ việc.

Trong đơn phản tố mới nhất, OpenAI chỉ trích Apple khuyến khích nhân viên sử dụng thiết bị và tài khoản cá nhân để làm việc, nhưng lại gây khó khăn cho quá trình tách biệt dữ liệu công việc và tài khoản cá nhân khi họ nghỉ việc.

OpenAI tố Apple tiếp tục truy cập thiết bị và tài khoản cá nhân của các cựu nhân viên sau khi họ rời công ty. Điều này cho phép hãng “theo dõi và gài bẫy” những người chuyển sang làm việc cho đối thủ cạnh tranh.

Đến nay đã có 400 nhân viên Apple chuyển sang làm việc cho OpenAI. Nhà phát triển ChatGPT cho rằng Apple đang tìm cách gây tâm lý lo sợ nhằm ngăn những nhân viên khác rời hãng để gia nhập các công ty công nghệ đối thủ.