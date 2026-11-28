Bí ẩn về một hành tinh chưa từng được phát hiện

Một hành tinh mới có khối lượng lớn gấp 1-2 lần Trái Đất có thể đang ẩn náu ở vùng rìa Hệ Mặt Trời, phía sau sao Hải Vương. Giả thuyết này được các nhà thiên văn học đưa ra sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quỹ đạo chuyển động của một số thiên thể nằm ở khu vực xa xôi nhất của Hệ Mặt Trời.

Hình ảnh phác họa về một hành tinh giả định nằm ngoài sao Hải Vương, được gọi là Hành tinh X2 (Planet X2 hay PX2). (Ảnh: Patryk Sofia Lykawka/SpaceEngine)

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, đề xuất sự tồn tại của một hành tinh giả định được đặt tên là PX2. Theo các nhà khoa học, thiên thể này có thể sở hữu khối lượng tương đương 1-2 lần Trái Đất và chuyển động quanh Mặt Trời ở khoảng cách lên tới hàng chục tỷ dặm.

Nếu giả thuyết được chứng minh, PX2 sẽ trở thành một trong những phát hiện quan trọng nhất trong lĩnh vực thiên văn học hiện đại, bởi nó đồng nghĩa với việc Hệ Mặt Trời có thể vẫn còn một hành tinh chưa được con người nhận diện, dù các nhà khoa học đã dành nhiều thập kỷ để nghiên cứu và lập bản đồ các thiên thể trong khu vực này.

Patryk Sofia Lykawka, Phó Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Southern Queensland (UniSQ), Australia, đồng thời là tác giả nghiên cứu, cho biết việc phát hiện một hành tinh mới sau hàng chục năm khảo sát Hệ Mặt Trời sẽ là điều vô cùng đặc biệt.

Ông hình dung đây giống như tình huống các nhà khoa học bất ngờ nhận ra rằng một hành tinh khác vẫn âm thầm tồn tại trong khu vực mà con người tưởng như đã hiểu rõ.

Giả thuyết về PX2 cũng gợi nhớ đến giả thuyết Hành tinh thứ 9 (Planet Nine), vốn cho rằng có một thiên thể khổng lồ với khối lượng gấp khoảng 10 lần Trái Đất đang tồn tại ở vùng rìa Hệ Mặt Trời. Hành tinh giả định này được cho là có thể tác động đến quỹ đạo bất thường của những vật thể nằm ngoài sao Hải Vương.

Tuy nhiên, PX2 là một giả thuyết khác, với khối lượng nhỏ hơn đáng kể và có thể giúp giải thích một số đặc điểm chuyển động chưa được làm sáng tỏ của các thiên thể ở khu vực này.

Những quỹ đạo kỳ lạ hé lộ sự tồn tại của hành tinh khổng lồ

Manh mối khiến các nhà khoa học chú ý đến PX2 xuất phát từ những vật thể băng giá nằm ngoài sao Hải Vương, hành tinh thứ tám tính từ Mặt Trời. Những thiên thể này được gọi là vật thể xuyên sao Hải Vương (TNO), phân bố trong khu vực rộng lớn và vẫn chưa được con người khảo sát đầy đủ.

Điều bất thường là một số TNO chuyển động theo những quỹ đạo kéo dài và có độ nghiêng khác thường. Các mô hình thiên văn hiện tại chưa thể giải thích đầy đủ những chuyển động này chỉ bằng lực hấp dẫn của các hành tinh đã biết trong Hệ Mặt Trời.

Hình ảnh minh họa kỹ thuật số về sao Hải Vương. (Ảnh: Stock.adobe.com)

Một trong những trường hợp gây chú ý nhất là Sedna. Thiên thể này có quỹ đạo nghiêng đặc biệt, đưa nó đi rất xa khỏi khu vực không gian mà các hành tinh đã biết đang chiếm giữ.

Những chuyển động khác thường như vậy khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi liệu có một thiên thể lớn chưa được phát hiện đang tạo ra lực hấp dẫn, tác động đến quỹ đạo của các vật thể băng giá hay không.

Jonti Horner, nhà khoa học nghiên cứu hành tinh tại Đại học Southern Queensland, ví những dấu hiệu này giống như các dấu chân xuất hiện trên tuyết.

Theo ông, khi nhìn thấy những dấu chân ở một nơi vốn không có dấu hiệu con người từng đặt chân đến, chúng ta sẽ nhận ra rằng có ai đó đã xuất hiện ở đó mà trước đó không được dự đoán.

Trong trường hợp này, những quỹ đạo bất thường của các thiên thể xa xôi có thể chính là dấu vết gián tiếp cho thấy một hành tinh chưa được biết đến đang tồn tại.

Để kiểm tra giả thuyết, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mô phỏng máy tính kéo dài trên toàn bộ khoảng thời gian 4,5 tỷ năm, tương ứng với lịch sử hình thành và phát triển của Hệ Mặt Trời.

Các mô hình này tái hiện quá trình những hành tinh khổng lồ dịch chuyển và dần ổn định ở vị trí hiện tại. Sau đó, nhóm nghiên cứu so sánh mô hình truyền thống chỉ bao gồm bốn hành tinh khổng lồ đã biết với những mô hình bổ sung các hành tinh giả định nằm ở khoảng cách rất xa.

Mục tiêu là xác định liệu sự hiện diện của những hành tinh chưa được phát hiện có thể giải thích tốt hơn sự khác biệt trong quỹ đạo của các vật thể băng giá ở vùng rìa Hệ Mặt Trời hay không.

Kết quả cho thấy PX2 có thể giúp giải thích một số đặc điểm quỹ đạo bất thường được quan sát. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng vẫn còn những khác biệt giữa kết quả mô phỏng và dữ liệu thực tế cần được nghiên cứu thêm.

Phó giáo sư Lykawka cho biết mô hình của nhóm đã tái tạo được một số dạng quỹ đạo kỳ lạ của các vật thể băng giá ở khoảng cách rất xa. Dù vậy, sự khác biệt giữa mô hình và quan sát vẫn cần được tiếp tục kiểm chứng trước khi có thể đưa ra kết luận chắc chắn.

Đài quan sát mới có thể giải mã bí ẩn hành tinh thứ 10

Hy vọng tìm ra bằng chứng rõ ràng hơn về PX2 hiện được đặt vào Đài quan sát Vera C. Rubin tại Chile. Công trình này được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể khả năng quan sát bầu trời, giúp các nhà thiên văn phát hiện thêm nhiều vật thể xuyên sao Hải Vương vốn đang nằm ngoài tầm quan sát của những thiết bị hiện có.

Khi số lượng thiên thể được phát hiện tăng lên, các nhà khoa học sẽ có thêm dữ liệu để kiểm tra xem những quỹ đạo bất thường có thực sự chịu ảnh hưởng từ một hành tinh chưa được biết đến hay không.

Thậm chí, nếu điều kiện quan sát cho phép, các nghiên cứu trong tương lai có thể tìm được những dấu hiệu trực tiếp hơn về chính PX2.

Đây là bước quan trọng bởi hiện tại, PX2 vẫn chỉ tồn tại dưới dạng giả thuyết dựa trên các mô hình toán học và mô phỏng máy tính. Chưa có bằng chứng quan sát trực tiếp xác nhận hành tinh này thực sự tồn tại.

Nếu được chứng minh, phát hiện PX2 không đơn thuần bổ sung thêm một hành tinh vào danh sách các thiên thể trong Hệ Mặt Trời. Nó còn có thể buộc giới khoa học xem xét lại quá trình hình thành, sắp xếp và tiến hóa của các hành tinh trong suốt 4,5 tỷ năm qua.

Đặc biệt, sự tồn tại của một hành tinh ở vùng xa xôi phía sau sao Hải Vương có thể giúp giải thích vì sao nhiều vật thể băng giá tại đây lại sở hữu những quỹ đạo khác thường đến vậy.

Ông Lykawka nhận định, nếu hành tinh này thực sự tồn tại, nó có thể làm thay đổi cách con người hiểu về lịch sử Hệ Mặt Trời cũng như nguồn gốc những quỹ đạo kỳ lạ của các thiên thể ở vùng xa nhất.