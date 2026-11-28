(VTC News) -

Thông tin được ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tâp đoàn CT Group Hi-Tech xác nhận tại Diễn đàn Phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do UBND TP Cần Thơ phối hợp Đại học Cần Thơ tổ chức sáng 27/11.

Nghịch lý “được mùa mất giá”

Theo ông Chung, vấn đề lớn của ĐBSCL không phải là các ngành kinh tế không phát triển. Nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biển, logistics, thương mại và du lịch đều có những bước tăng trưởng. Tuy nhiên, các ngành vẫn phát triển tương đối rời rạc, thiếu sự liên kết đồng bộ, chưa tạo ra hiệu ứng cộng hưởng đủ mạnh cho toàn bộ nền kinh tế.

Chủ tịch Tâp đoàn CT Group Hi-Tech Trần Kim Chung chia sẻ tại Diễn đàn.

Thực tế cho thấy, năm 2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của vùng này duy trì mức tăng trưởng khoảng 3,9%. Bên cạnh đó, khu vực công nghiệp tăng 9,66, dịch vụ tăng 8,8%. Đặc biệt, du lịch đón hơn 63 triệu lượt khách, tổng thu đạt trên 80.800 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước.

Những con số trên cho thấy miền Tây không thiếu động lực phát triển. Tuy nhiên, đằng sau những kết quả tăng trưởng tích cực ấy vẫn tồn tại những nghịch lý “được mùa rớt giá”.

“Có thời điểm nông sản làm ra không tiêu thụ được, phải kêu gọi giải cứu. Riêng vụ Hè Thu năm 2025, sản lượng lúa toàn vùng đạt hơn 10 triệu tấn, nhưng nhiều giống lúa phổ biến chỉ được thu mua quanh mức 5.000 đồng/kg, thậm chí thấp hơn chi phí sản xuất”, ông Chung chia sẻ.

Ông Trần Kim Chung nhìn nhận nông dân miền Tây cần cù, chịu thương chịu khó, quanh năm lao động trên đồng ruộng, ao nuôi và vườn cây, đóng góp một phần rất lớn vào nguồn lương thực, thực phẩm và xuất khẩu của đất nước. Tuy nhiên, thu nhập vẫn còn hạn chế, đời sống còn nhiều bấp bênh, thành quả được hưởng chưa tương xứng với công sức và giá trị tạo ra.

“Như vậy, chúng ta đang đối diện với một nghịch lý là sản lượng có thể tăng nhưng giá trị chưa tăng tương xứng; khai thác nhiều hơn nhưng tài nguyên có thể suy giảm và các ngành kinh tế có tăng trưởng nhưng người trực tiếp tạo ra của cải vẫn chưa thực sự thịnh vượng ngay trên mảnh đất của mình”, ông Chung nói.

Chính sự thiếu kết nối và cộng hưởng, ĐBSCL chưa hình thành được những cực tăng trưởng kinh tế mới đủ mạnh, có khả năng dẫn dắt và tạo ra bước phát triển đột phá cho toàn vùng.

Nông dân áp dụng công nghệ trên một cánh đồng phát thải thấp ở miền Tây.

Trên nền tảng Bản sao số và AI, Tập đoàn công nghệ và đổi mới sáng tạo của ông Chung đã phát triển nông nghiệp chính xác, tiến tới “Cánh đồng không dấu chân người”. Tại An Giang, Tập đoàn đã thí điểm 20 ha lúa theo mô hình này, kết hợp UAV, robot tự hành, cảm biến, AI, công nghệ sinh học và Bản sao số.

Đây là mô hình chuyển đổi phương thức sản xuất, trong đó con người chuyển từ trực tiếp thực hiện các công việc trên đồng ruộng sang vai trò giám sát, điều hành và kiểm soát hệ thống thông qua các nền tảng công nghệ.

Giải bài toán thực tiễn của miền Tây

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, 65% thủy sản nuôi trồng, 70% trái cây và trên 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước.

Tuy nhiên, miền Tây đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún, sạt lở, hạn hán và xâm nhập mặn; đồng thời phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

“Vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là chúng ta có những công nghệ gì, mà quan trọng hơn là công nghệ nào giải quyết được những bài toán thực tiễn của vùng; làm thế nào để kết quả nghiên cứu nhanh chóng đi vào sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp”, ông Tuyên đặt vấn đề.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên.

Theo ông Tuyên, toàn vùng đang cần những giải pháp công nghệ dự báo, cảnh báo sớm hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún; quản lý tài nguyên nước, môi trường và sản xuất nông nghiệp thông minh.

Hiện, Cần Thơ đang triển khai lộ trình nhân rộng hơn 170.000 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Do đó, rất cần các công nghệ đo đạc, báo cáo, thẩm định phát thải (MRV), tự động hóa và số hóa sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người nông dân.

Vì vậy, thành phố trung tâm vùng đã ban hành danh mục 16 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, thể hiện tinh thần chủ động đặt hàng, huy động các nguồn lực cùng giải quyết những yêu cầu phát triển thực tiễn

“Xây dựng hạ tầng và ban hành cơ chế chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là phải thu hút nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hình thành những sản phẩm có giá trị thực chất”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.