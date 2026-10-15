An Giang chạy đua với công trình APEC, cam kết tăng trưởng 14,95% quý cuối năm

(VTC News) -

Ngày 15/10, ông Trương Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, cho biết địa phương kiên định mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10,71%. Nhưng để thực hiện mục tiêu này, trong quý cuối năm, tỉnh phải đạt tăng trưởng GRDP từ 14,95%.

Giải ngân hơn 80.417 tỷ đồng vốn toàn xã hội

9 tháng qua, kinh tế của địa phương này tiếp tục duy trì xu hướng phát triển tích cực, GRDP tăng 9,23%, tiếp tục dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 16/34 tỉnh thành cả nước, cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước 0,22 điểm phần trăm.

Ông Trương Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính An Giang.

Quý cuối năm là giai đoạn “nước rút”, mang tính quyết định để An Giang hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Vì vậy, An Giang đang tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm, kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu GRDP quý 4 đạt từ 14,95%, cả năm đạt 10,71%; thường xuyên theo dõi, đánh giá kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Theo ông Trương Ngọc Hưng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2026 theo kế hoạch là 113.500 tỷ đồng. 9 tháng qua An Giang đã giải ngân 80.417, đạt tỷ lệ 70,85%.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, địa phương cần tiếp tục thúc đẩy giải ngân số vốn còn lại là 33.083 tỷ đồng (tương đương 29,15%) trong quý cuối năm. Những công trình tiêu biểu liên quan đến tăng trưởng là các dự án APEC 2027 với đường cao tốc sắp hoàn thiện.

“Vốn đóng góp toàn xã hội là quan trọng, ảnh hưởng đến tăng trưởng. Các dự án ngân sách chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng một phần, còn vốn của doanh nghiệp, vốn trong dân, các nguồn vốn huy động khác để cất nhà tình thương, các công trình xã hội hóa, đường giao thông do địa phương vận động cũng đóng góp rất quan trọng cho sự tăng trưởng”, ông Trương Ngọc Hưng chia sẻ.

Tập trung quyết liệt cho các dự án APEC

Theo lãnh đạo Sở Tài chính An Giang, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh được giao trên 28.892 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 13.507 tỷ đồng, địa phương 15.384 tỷ đồng).

Lũy kế đến chiều 12/10, An Giang đã giải ngân 16.225,236 tỷ đồng, đạt 56,16% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 58,13% kế hoạch của tỉnh.

Một trong những dự án phục vụ APEC 2027. (Ảnh: Ánh Dương)

Trong kịch bản tăng trưởng quý cuối năm 2026, UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Thống kê tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật, rà soát kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026; đánh giá kết quả thực hiện theo từng tháng, từng ngành, lĩnh vực; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp điều hành phù hợp, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên.

“Về mục tiêu chung cho từng quý sẽ có sự thay đổi. Nếu quý nào không đạt hoặc đạt thấp, chưa đảm bảo so với kế hoạch thì phải điều chỉnh lại, nâng lên cho những quý còn lại. Vì vậy, quý 4 là quan trọng, đạt mục tiêu đề ra để bù đắp cho những quý trước đó”, ông Trương Ngọc Hưng chia sẻ.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đúng kế hoạch, ngoài những chỉ tiêu UBND tỉnh An Giang giao cho các ngành và địa phương thì công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC được triển khai quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án tại đặc khu Phú Quốc.

Đại công trường các dự án phục vụ APEC 2027. (Ảnh: Ánh Dương)

Hiện, 20/21 dự án APEC đủ mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công. Dự án chưa khởi công là Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, đang được UBND đặc khu Phú Quốc trình Sở xây dựng thẩm định.

Theo UBND tỉnh An Giang, nguồn cát, đá, vật liệu san lấp phục vụ các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản được bảo đảm; tiến độ thi các công trình, dự án đang được đẩy nhanh; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 9 đối với các dự án này là 9.370,94/13.476,57 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69,54% kế hoạch vốn năm 2026.