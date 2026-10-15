Xe giường nằm mất phanh tông liên hoàn trước chợ đầu mối Thủ Đức.

Khoảng 15h cùng ngày, xe khách giường nằm chở 20 hành khách do tài xế T.M.S. (39 tuổi) điều khiển, lưu thông trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ) theo hướng từ ngã tư Bình Phước về nút giao Gò Dưa, khi đến khu vực trước chợ đầu mối Thủ Đức (phường Tam Bình) thì tông vào ô tô tải phía trước.

Cú va chạm mạnh đẩy xe tải tiếp tục tông vào ô tô 7 chỗ và 2 xe tải khác tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn.

Chiếc xe ô tô bị tông hư hỏng ở phần đầu. (Ảnh: Kiến Văn)

Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị vỡ kính chắn gió, 20 hành khách trên xe hoảng loạn. Ô tô 7 chỗ bị kẹp giữa hai xe tải, hư hỏng nặng phần đầu và đuôi; các xe còn lại bị móp méo.

Tài xế S. cho biết, phát hiện các phương tiện phía trước đột ngột giảm tốc độ nên ông đạp phanh để giữ khoảng cách nhưng hệ thống phanh không có tác dụng, dẫn đến vụ tai nạn. Dữ liệu camera hành trình từ xe tải bị đâm ghi nhận xe này đang giảm tốc độ thì bị xe khách giường nằm lao tới húc mạnh từ phía sau.

Ảnh hiện trường vụ va chạm liên hoàn. (Ảnh: Kiến Văn)

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường huyết mạch khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ khoảng 30 phút. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, di dời các phương tiện gặp nạn để giải tỏa ùn tắc và xử lý sự việc.