(VTC News) -

Video tài xế xe tải ở TP.HCM gây tai nạn, kéo nạn nhân khỏi gầm xe rồi bỏ chạy

Ngày 15/10, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Hiệp (Tân Uyên, Bình Dương cũ) điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h45 cùng ngày, một nam tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên đường Vĩnh Lợi (HL409), hướng về đường ĐT747B.

Khi đến giao lộ Vĩnh Lợi - ĐT747B (phường Tân Hiệp), tài xế cho xe rẽ phải về hướng vòng xoay Kim Hằng thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà K. (46 tuổi, quê TP Cần Thơ) điều khiển, đang di chuyển phía trước cùng chiều.

Cú va chạm khiến người phụ nữ cùng xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe tải, kéo lê ra giữa đường ĐT747B.

Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô gần hiện trường ghi lại cảnh tài xế xe tải dừng xe, mở cửa cabin bước xuống kiểm tra. Khi phát hiện nạn nhân nằm dưới gầm xe, tài xế kéo người phụ nữ ra ngoài.

Hình ảnh xe tải cán, cuốn người phụ nữ và xe đạp điện vào gầm.

Đáng chú ý, sau hành động trên, tài xế không ở lại hiện trường mà quay lên cabin, tăng ga rời đi.

Nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn.

Công an phường Tân Hiệp sau đó nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera để điều tra vụ tai nạn.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an đã xác định được biển số chiếc xe tải liên quan. Nguyên nhân vụ tai nạn và các tình tiết liên quan đang tiếp tục được làm rõ.