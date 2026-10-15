TP.HCM bố trí xe cứu hộ dọc tuyến Metro số 2 để xử lý ùn tắc giao thông

(VTC News) -

Tại buổi họp báo Cung cấp thông tin về các vấn đề Kinh tế - Xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 15/10, đại diện Sở Xây dựng TP đã chia sẻ các phương án kéo giảm ùn tắc khi thi công Metro số 2.

Họp báo Cung cấp thông tin về các vấn đề Kinh tế - Xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 15/10. (Ảnh: Đại Việt)

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đi qua nhiều trục giao thông huyết mạch, có mật độ phương tiện lớn và thường xuyên chịu áp lực giao thông cao như đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, khu vực ngã tư Bảy Hiền...

Hiện dự án đang đẩy nhanh tiến độ di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt rào chắn để chuẩn bị thi công các nhà ga ngầm. Việc rào chắn, chiếm dụng một phần lòng đường trong quá trình thi công được dự báo sẽ làm gia tăng áp lực giao thông tại các khu vực này.

Để kéo giảm ùn tắc, Sở Xây dựng phối hợp với Công an TP.HCM, thông qua Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) và Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) triển khai các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đáng chú ý là phương án tổ chức một làn đường linh hoạt trên đường Trường Chinh, đoạn Tây Thạnh - Cộng Hòa, được triển khai bằng cách tháo dỡ dải phân cách cứng, thay thế bằng cọc tiêu hoặc dải phân cách di động. Qua đó, số làn xe được điều chỉnh theo hướng có lưu lượng phương tiện lớn vào từng khung giờ.

Trong khung giờ cao điểm sáng từ 6h-9h, hướng lưu thông vào trung tâm được ưu tiên nâng lên 4,5 làn đường, trong khi hướng ngược lại duy trì 3 làn đường.

Vào cao điểm chiều, từ 16h - 19h30, phương án được điều chỉnh theo hướng ngược lại: hướng về An Sương được nâng lên 4 làn đường, còn hướng đối diện duy trì 3,5 làn đường. Trong giờ thấp điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp điều phối hướng lưu thông của làn linh hoạt căn cứ mật độ phương tiện thực tế tại hiện trường.

Song song đó, lực lượng CSGT và thanh niên xung phong được bố trí tại các nút giao trọng điểm trong giờ cao điểm, bảo đảm 100% quân số theo phương án. Các lực lượng có nhiệm vụ điều tiết giao thông, linh hoạt tổ chức phân làn và kịp thời xử lý các sự cố, va chạm nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm bảo đảm tiến độ thi công Metro số 2, đồng thời duy trì khả năng lưu thông trên các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt tại những khu vực thường xuyên xảy ra xung đột giữa các dòng xe.

Các tuyến đường dọc theo công trình Metro số 2 thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe. (Ảnh: Đại Việt)

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong thời gian tới, thành phố tập trung triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong suốt quá trình thi công Metro số 2.

Trước hết, chủ đầu tư MAUR và các nhà thầu được yêu cầu tối ưu tiến độ, diện tích rào chắn, thực hiện nghiêm phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”. Việc phân chia các giai đoạn rào chắn phải được tính toán hợp lý; ngay sau khi hoàn thành các hạng mục ngầm, đơn vị thi công cần tái lập mặt đường tạm bằng tấm thép chịu lực hoặc thảm nhựa, sớm hoàn trả diện tích lưu thông.

Thứ hai, ngành chức năng sẽ tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông từ xa thông qua các tuyến đường song hành. Hệ thống biển chỉ dẫn được bổ sung để hướng dẫn phương tiện lựa chọn lộ trình thay thế, đặc biệt là ô tô, nhằm giảm tải cho trục Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám. Các tuyến được khuyến nghị nghiên cứu khai thác gồm Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Âu Cơ và Lạc Long Quân. Trường hợp mật độ phương tiện tiếp tục gia tăng, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu điều chỉnh khung giờ hoạt động của xe tải, xe khách qua khu vực thi công.

Thứ ba, TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát và điều hành giao thông. Camera tại các khu vực rào chắn sẽ được tích hợp về Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị; tình hình ùn ứ được cập nhật liên tục trên Cổng thông tin giao thông Thành phố, các bảng thông tin điện tử VMS và ứng dụng bản đồ số. Qua đó, người dân có thể chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi vào các khu vực đang ùn tắc.

Cuối cùng, công tác truyền thông và năng lực cứu hộ được tăng cường. Mỗi khi có phương án thay đổi rào chắn, thông tin sẽ được công khai trên các phương tiện truyền thông và hệ thống phát thanh như VOV Giao thông, VOH trước từ 3-5 ngày, giúp người dân chủ động điều chỉnh lịch trình.

“Đồng thời, xe cứu hộ sẽ được bố trí sẵn tại các vị trí xung yếu, nhất là khu vực ngã tư Bảy Hiền và mũi tàu Cộng Hòa, để kịp thời xử lý các sự cố như phương tiện chết máy, va chạm giao thông, tránh phát sinh ùn tắc dây chuyền”, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.

Với các giải pháp từ điều chỉnh làn xe theo giờ, phân luồng từ xa đến tối ưu diện tích rào chắn và ứng dụng công nghệ giám sát, TP.HCM hướng đến giảm áp lực giao thông tại các khu vực thi công Metro số 2, đồng thời hạn chế thấp nhất những xáo trộn đối với hoạt động đi lại hằng ngày của người dân.