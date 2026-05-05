Giá vàng trong nước giảm 1,3 triệu đồng/lượng

11h sáng nay, giá vàng miếng được SJC và Doji niêm yết ở ngưỡng 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng được niêm yết ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà lao dốc của giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.517USD/ounce, giảm 107 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay lao dốc khi những lo ngại về lạm phát làm lu mờ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Đồng thời, giá vàng giảm do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã thúc đẩy đồng USD tăng giá và làm gia tăng lo ngại về lạm phát, khiến kỳ vọng về việc tăng lãi suất vẫn còn hiện hữu.

Thị trường vàng hiện vẫn chịu tác động từ những thông điệp cứng rắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước. Một số quan chức đã cảnh báo rằng cú sốc giá dầu từ cuộc xung đột tại Trung Đông đồng nghĩa với việc Fed không còn thiên về xu hướng cắt giảm lãi suất, thậm chí có thể phải tăng chi phí vay vốn trong tương lai.

Việc duy trì lãi suất ở mức cao thường gây áp lực giảm lên các tài sản không sinh lời như vàng, do chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này tăng lên. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang dõi theo cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa có kết quả rõ ràng giữa Mỹ và Iran.

Ngoài ra, đồng USD mạnh hơn khiến các kim loại định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong khi đó, giá năng lượng tăng vọt đã làm gia tăng nỗi lo lạm phát, củng cố dự đoán rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Các số liệu quan trọng dự kiến công bố trong tuần này bao gồm số lượng việc làm còn trống tại Mỹ, báo cáo việc làm của ADP và báo cáo bảng lương tháng Tư.

Nhận định về diễn biến giá vàng thời gian tới, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu dự báo, trong ngắn hạn rất khó dự báo chính xác diễn biến giá vàng vì kim loại quý thường xuyên biến động mạnh. Giá vàng có thể tăng nhanh nhưng cũng có thể quay đầu giảm sâu chỉ trong 1 hay 2 tuần.

Đặc biệt chiến sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao và nguy cơ lạm phát nhảy vọt tại nhiều nước. Trong bối cảnh bất ổn cao và khó dự đoán như vậy thì nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn sẽ còn duy trì.

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, vàng nên được xem là một tài sản phòng hộ dài hạn với thời gian nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn để bảo toàn giá trị tài sản trong trường hợp kinh tế bất ổn. Nếu coi vàng là công cụ sinh lời linh hoạt để mua đi bán lại theo kịch bản ngắn hạn thì rủi ro sẽ rất cao.

Khi nhà đầu tư hiểu sai điều này, họ dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông, nâng kỳ vọng lợi nhuận quá mức và bỏ qua các rủi ro điều chỉnh lớn. Đầu tư vàng thực tế yêu cầu kỷ luật, kiến thức và khả năng quản trị rủi ro rất cao.

"Nhà đầu tư cần có một chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Không nên đặt tất cả nguồn vốn vào vàng mà cần kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm để giảm thiểu rủi ro", ông Hiếu nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM - cũng cho rằng, hiện giá vàng đang giảm mạnh, nhưng trong thời gian tới, diễn biến thị trường vẫn còn nhiều ẩn số địa chính trị khó lường. Theo đó, dự báo xu hướng chung của giá vàng là sẽ tiếp tục tăng do những bất ổn, nhưng mức tăng duy trì ở biên độ vừa phải chứ không bùng nổ quá mạnh mẽ như trước đó.