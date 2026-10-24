Hà Nội công khai 62 điểm rào chắn thi công, người dân phải biết điều này

(VTC News) -

Theo số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng Hà Nội đến ngày 22/10/2026, thành phố có 11 dự án trọng điểm với tổng cộng 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công. Các công trình thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, đường sắt đô thị, thoát nước và xử lý nước thải.

Nhiều vị trí thi công nằm trên các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân. Để hạn chế nguy cơ ùn tắc, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Hàng loạt tuyến đường bị ảnh hưởng bởi công trường

Ở phía Đông Hà Nội, dự án hầm chui Cổ Linh có 6 vị trí rào chắn trên đường Đàm Quang Trung và đường Cổ Linh để thi công hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di dời hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường. Một số đoạn trên đường Đàm Quang Trung dự kiến rào chắn đến ngày 30/4/2027.

Cũng tại khu vực này, dự án sửa chữa cầu vượt trung tâm Quốc lộ 5 có 4 điểm rào chắn. Dự án cầu Trần Hưng Đạo có 2 vị trí trên đường Trần Khánh Dư và đê Nguyễn Khoái.

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu ảnh hưởng đến đường Âu Cơ, đoạn từ số 17 Âu Cơ đến nút giao Âu Cơ - Nghi Tàm, cùng đường Trường Sa, khu vực gần cầu Ngũ Huyện Khê. Theo kế hoạch, các vị trí rào chắn thuộc dự án kéo dài đến ngày 30/4/2027.

Rào chắn thi công cầu Tứ Liên, dòng xe chôn chân trên đường Nghi Tàm - Âu Cơ.

Tại tuyến kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, việc thi công chiếm dụng một phần đường Đỗ Mười theo hướng về cầu Thanh Trì và một đoạn đường trên cao. Mặt đường bị thu hẹp, trong khi một phần làn dừng khẩn cấp cũng được sử dụng phục vụ thi công.

Ở khu vực trung tâm, các dự án đường sắt đô thị tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều tuyến phố như Kim Mã, Cát Linh, Trần Hưng Đạo, Văn Cao và Đại lộ Thăng Long.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có các điểm rào chắn tại khu vực Kim Mã, qua nút giao Liễu Giai; khu vực Núi Trúc - Kim Mã; đường Cát Linh, gần nút giao Giảng Võ; và đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng.

Trong khi đó, dự án đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, có các vị trí thi công trên đường Văn Cao và Đại lộ Thăng Long, trong đó có đoạn từ Km3+009 đến Km3+704 trên tuyến cao tốc.

Tại dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, rào chắn tập trung ở nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh và La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ. Đây là những điểm giao thông đông đúc, dễ phát sinh ùn tắc khi mặt đường bị thu hẹp.

Trên Đại lộ Thăng Long, dự án nút giao đường 3.5 có các vị trí thi công tại đường Hoàng Tùng, hai đường gom và các phần đường cao tốc.

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cũng có nhiều điểm rào chắn tại đường Trần Phú, Trịnh Đình Cửu, dọc bờ trái sông Lừ, đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài và phố Hà Kế Tấn.

Ngoài ra, tại khu vực đầu cầu Thăng Long, phía xã Vĩnh Thanh, dự án lắp đặt hệ thống cân kiểm soát tải trọng xe dự kiến rào chắn 2 làn theo hướng từ Hà Nội đi Đông Anh, trên đoạn dài khoảng 150 m. Các phương tiện được tổ chức đi hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn xe.

Yêu cầu phối hợp, hạn chế ùn tắc tại các công trường

Trước tình trạng nhiều công trình cùng thi công, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng để tổ chức thi công phù hợp.

Các đơn vị phải thông tin rõ phạm vi, tiến độ, thời gian rào chắn và phương án tổ chức giao thông để người dân chủ động lựa chọn tuyến đường. Với những công trình nằm gần nhau hoặc có phạm vi thi công chồng lấn, các nhà thầu cần thống nhất kế hoạch, tránh tình trạng nhiều công trường cùng chiếm dụng mặt đường.

Dòng xe di chuyển chậm chạp qua đoạn đường bị thu hẹp do rào chắn phục vụ thi công trạm cân tải trọng cầu Thăng Long.

Tiến độ rào chắn cũng cần được cập nhật thường xuyên trên hệ thống quản lý chung để phục vụ công tác theo dõi và cung cấp thông tin. Các đơn vị thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, kiểm soát bụi và phương tiện ra vào công trường.

Lực lượng CSGT Hà Nội tiếp tục theo dõi tình hình tại các điểm có nguy cơ ùn tắc, tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông, nhất là vào giờ cao điểm hoặc khi có thay đổi về phân luồng. Những bất cập phát sinh tại khu vực rào chắn cần được phối hợp xử lý kịp thời.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân theo dõi thông tin về các điểm thi công, chủ động chọn tuyến đường phù hợp và tính toán thời gian xuất phát để tránh bị động khi gặp ùn tắc.

Khi đi qua công trường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý các đoạn thu hẹp mặt đường, chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Người dân không đi vào khu vực đã rào chắn, không đi ngược chiều hoặc chuyển hướng đột ngột gây nguy hiểm.

Việc phối hợp giữa cơ quan chức năng, chủ đầu tư, nhà thầu và người dân được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực giao thông trong thời gian thi công, đồng thời tạo điều kiện để các công trình hạ tầng sớm hoàn thành.