Du khách Mỹ bơi ra giữa hồ ở Đà Lạt cứu người đuối nước

(VTC News) -

Ông Nguyễn Mậu Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan để gặp mặt, cảm ơn một du khách Mỹ bơi ra giữa hồ Tuyền Lâm cứu người phụ nữ bị đuối nước khi trượt chân xuống hồ này vào chiều 23/10.

Du khách người Mỹ không quản nguy hiểm, dũng cảm bơi ra giữa hồ Tuyền Lâm cứu người phụ nữ bị đuối nước.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h45 ngày 23/10, tại khu vực đập chính hồ Tuyền Lâm. Lúc này, một người phụ nữ không may trượt chân rơi xuống hồ.

Ông Laszlo (chưa rõ tuổi, quốc tịch Mỹ), đang ở gần đập, phát hiện sự việc, lập tức bơi ra giữa hồ để cứu người phụ nữ bị nạn.

Người dân, du khách và lực lượng của Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm cũng có mặt hỗ trợ cùng ông Laszlo đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Sau khi được cứu, nữ du khách được chăm sóc ban đầu. Sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Theo ông Hà, vị trí người phụ nữ rơi xuống nước sâu 3-4m, rất nguy hiểm. Ông Laszlo hiện lưu trú tại một khách sạn ở Đà Lạt. Ban quản lý đang cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức buổi gặp mặt để cảm ơn du khách này.

Hồ Tuyền Lâm là hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất tại Đà Lạt, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), được mệnh danh là “lá phổi xanh” và là một trong 21 khu du lịch quốc gia của Việt Nam. Hồ có diện tích khoảng 320 - 360 ha. Hồ được xây dựng từ năm 1982 đến năm 1987 bởi Ty Thủy lợi Lâm Đồng (chặn ngang dòng Suối Tía), ban đầu mang tên hồ Quang Trung trước khi đổi tên thành hồ Tuyền Lâm. Hồ có nhiều ốc đảo nhỏ và được bao bọc bởi khu rừng thông. Ngày 30/8/1998, Bộ Văn hoá - Thông tin đã ra Quyết định số 1811/QĐ/BT công nhận hồ Tuyền Lâm là Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp quốc gia.