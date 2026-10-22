Việc thi công trạm cân tải trọng khiến mặt đường lên cầu Thăng Long bị thu hẹp, dòng xe ùn ứ kéo dài, nhiều người mất gần một giờ mới qua được khu vực này.
Video: Cầu Thăng Long ken đặc xe cộ giờ cao điểm sau khi dựng rào chắn thi công.
Theo phương án tổ chức giao thông, từ ngày 16/10, ô tô không được rẽ phải từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, để lên cầu trong khung giờ 5h-22h hàng ngày. Riêng xe buýt chỉ bị hạn chế trong các khung giờ cao điểm.
Trong thời gian thi công, lực lượng chức năng được bố trí trực tại khu vực để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ở chiều từ trung tâm Hà Nội đi ra, dòng xe cũng nối dài do lối ra cầu bị thu hẹp phục vụ thi công.
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