Cầu Thăng Long ken đặc xe cộ giờ cao điểm sau khi dựng rào chắn thi công

Chị Nguyễn Kim Anh cho biết, do công ty nằm trong nội thành Hà Nội nên mỗi ngày chị đều qua cầu Thăng Long hai lần. Những ngày trước, chị mất gần một giờ mới qua được khu vực ùn tắc. Tuy nhiên, theo chị, tình hình giao thông trong ngày ghi nhận đã có phần cải thiện.