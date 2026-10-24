Hà Nội yêu cầu Vingroup làm rõ phương án nạo vét sông Hồng, sông Đà

(VTC News) -

Trong thông báo kết luận ngày 20/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu ý kiến chỉ đạo về đề xuất của Tập đoàn Vingroup liên quan đến việc nạo vét lòng dẫn sông Hồng, sông Đà đoạn qua Hà Nội, nhằm cải thiện khả năng thoát lũ, bảo đảm giao thông đường thủy nội địa, đồng thời quản lý, sử dụng vật liệu thu hồi sau nạo vét.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo, nạo vét lòng dẫn sông Hồng, sông Đà đoạn qua địa bàn thành phố, kết hợp tận thu sản phẩm theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP. Tuy nhiên, phương án phải được rà soát toàn diện về pháp lý, kỹ thuật, môi trường và tác động đến các khu vực liên quan trước khi xem xét triển khai.

Sông Hồng đoạn qua Hà Nội.

Theo thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tại cuộc họp ngày 13/10, thành phố xác định việc nghiên cứu phương án hướng tới ba mục tiêu chính: khơi thông dòng chảy, ổn định lòng dẫn, nâng cao khả năng thoát lũ và tiêu thoát nước; bảo đảm an toàn đê điều, giao thông đường thủy; đồng thời tạo nguồn cung vật liệu san lấp phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, toàn bộ khoáng sản thu hồi trong quá trình thực hiện phải được tập kết, quản lý và sử dụng theo phương án được UBND thành phố chấp thuận, bảo đảm đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên và góp phần tăng thu ngân sách.

Đánh giá kỹ tác động đến thoát lũ, an toàn đê điều

Theo UBND TP Hà Nội, đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và địa phương, đồng thời chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật chuyên ngành.

Việc nạo vét, cải tạo lòng sông có thể tác động trực tiếp đến chế độ dòng chảy, an toàn đê điều, công trình giao thông, thủy lợi và môi trường.

Đáng chú ý, việc triển khai bằng nguồn kinh phí xã hội hóa hiện chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể và chưa có tiền lệ thực hiện. Vì vậy, thành phố yêu cầu phương án nghiên cứu phải bảo đảm cơ sở khoa học, tính khả thi, phù hợp quy hoạch và không gây ảnh hưởng bất lợi đến khả năng thoát lũ, cấp nước cũng như các địa phương ở thượng lưu, hạ lưu.

UBND thành phố yêu cầu Vingroup và đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, các sở, ngành Hà Nội và địa phương liên quan để rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất.

Trong đó, đơn vị đề xuất phải xác định rõ phạm vi, quy mô, mục tiêu và tính chất của phương án; phân định hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông với hoạt động khai thác khoáng sản; làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thực hiện.

Về kỹ thuật, phương án cần cập nhật số liệu khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn; xây dựng các kịch bản nạo vét trong mùa lũ, mùa cạn và theo chế độ vận hành liên hồ chứa. Các đánh giá phải làm rõ tác động đến dòng chảy, khả năng thoát lũ, trữ nước, nguy cơ xói lở, bồi lắng cũng như sự ổn định của lòng dẫn và bờ sông.

Phạm vi đánh giá cũng phải bao gồm hệ thống đê điều, kè, cầu đường bộ, đường sắt, công trình thủy lợi, trạm bơm và các công trình lấy nước dọc tuyến.

Thành phố yêu cầu mở rộng tính toán đến khu vực thượng lưu, hạ lưu và các tỉnh lân cận, bảo đảm không ảnh hưởng đến công tác phòng, chống lũ, nguồn cấp nước và hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Phương án đồng thời phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các quy hoạch liên quan về phòng, chống lũ, đê điều, tài nguyên nước, giao thông đường thủy; không chồng lấn hoặc xung đột với những dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận dọc sông Hồng, sông Đà.

Làm rõ cơ chế quản lý vật liệu nạo vét

Một nội dung được thành phố yêu cầu làm rõ là việc tận thu, quản lý và sử dụng sản phẩm thu hồi sau nạo vét. Vingroup phải xác định cụ thể vị trí, khối lượng, chủng loại vật liệu dự kiến thu hồi, nhu cầu sử dụng, địa điểm tập kết và phương án quản lý.

Cùng với đó, cơ chế kiểm soát khối lượng, giá trị sản phẩm phải được xây dựng theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả và không để thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước. Thành phố cũng yêu cầu ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông để khai thác khoáng sản trái quy định.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Vingroup hoàn thiện hồ sơ; rà soát sự phù hợp với quy hoạch, các công trình dọc tuyến, hành lang bảo vệ công trình giao thông và yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành.

Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm làm rõ cơ sở pháp lý, hình thức đầu tư, phương thức tổ chức thực hiện và cơ chế quản lý, sử dụng vật liệu nạo vét; xác định những nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương và địa phương.

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất và ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Xây dựng được giao tham mưu UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, cơ chế, thẩm quyền, trình tự và thủ tục triển khai. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này là trước ngày 25/10/2026.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu cơ chế tài chính, phương án quản lý và sử dụng nguồn thu từ sản phẩm tận thu, đánh giá hiệu quả kinh tế cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan.

Việc xem xét đề xuất nạo vét sông Hồng, sông Đà vì vậy sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi các nội dung về pháp lý, kỹ thuật, an toàn công trình và cơ chế quản lý tài nguyên được rà soát, làm rõ theo quy định.