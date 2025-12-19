Khởi công dự án Nhà văn hoá Thanh niên hơn 2.240 tỷ đồng trên 'đất vàng' TP.HCM

Dự án xây mới Nhà văn hóa Thanh niên có tổng vốn đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng từ ngân sách TP. Công trình được xây dựng ngay trên khuôn viên hiện hữu tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, với diện tích đất hơn 14.344 m². Theo thiết kế được phê duyệt, công trình gồm 25 tầng, trong đó 4 tầng hầm và 21 tầng nổi. Chiều cao đến đỉnh mái đạt 84,15 m. Việc đầu tư hạ tầng hiện đại, bố trí nhiều không gian chức năng mới được kỳ vọng giúp nơi đây trở thành trung tâm đa hoạt động về văn hóa, giáo dục, sáng tạo của TP. (Ảnh: Lương Ý)