Trực tiếp: Khởi công, khánh thành 234 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, Liên danh các Nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
Đây là 1 trong 234 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Việc khởi công Dự án góp phần hiện thực hóa các định hướng phát triển chiến lược của đất nước, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.
Theo định hướng quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội.
Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị. Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng chia thành 4 dự án thành phần độc lập.
Trong đó, Dự án thành phần 1 là Trục Đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án gồm tuyến đại lộ Tả Hồng với quy mô 4 -10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía Tả Hồng dài khoảng 29km.
Tại xã Cần Giờ, UBND TP.HCM cùng Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ động thổ dự án tuyến Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ Metro Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng (không bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng). Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) là nhà đầu tư thực hiện dự án.
Tuyến này có chiều dài hơn 54km, giai đoạn 1 chỉ có 2 ga đầu và cuối là ga Bến Thành và ga Cần Giờ. Dự kiến thời gian di chuyển từ ga đầu đến ga cuối khoảng hơn 13 phút.
Dự án đi qua 8 xã phường của TP.HCM, gồm phường Bến Thành, phường Xóm Chiếu, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xã Nhà Bè, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông và xã Cần Giờ, có nhu cầu sử dụng đất khoảng 328,26ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt).
Toàn tuyến dự kiến sử dụng 6 đoàn tàu, tần suất chạy tàu 20 phút/chuyến, áp dụng thống nhất cho cả khung giờ cao điểm và thấp điểm trong ngày, bắt đầu từ 6-23h tất cả ngày trong tuần. Dự án dự kiến hoàn thành, đi vào khai thác thương mại cuối năm 2028.
Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của cả nước và áp dụng cơ chế đặc thù của Nghị quyết 188 về xây dựng phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.
Tại điểm cầu Ninh Bình, lễ khánh thành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Ninh Bình và đông đảo đội ngũ y bác sĩ.
Sự kiện này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời khẳng định quyết tâm đầu tư phát triển các cơ sở y tế tuyến cuối hiện đại, góp phần giảm tải cho bệnh viện Trung ương và tạo điều kiện để người dân khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.
Lễ khánh thành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được tổ chức trang trọng với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Ninh Bình và đội ngũ y bác sĩ.
Sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Y tế thể hiện quyết tâm của ngành trong việc đầu tư, mở rộng mạng lưới bệnh viện tuyến cuối hiện đại, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế Trung ương, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân khu vực và các địa phương lân cận.
Sẵn sàng khánh thành sân bay Long Thành
Sáng 19/12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm, hệ thống đường băng sân bay Long Thành đã sáng đèn, sẵn sàng cho lễ khánh thành và đón các chuyến bay đầu tiên sau hơn 4 năm triển khai dự án trọng điểm quốc gia.
9h ngày 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đồng loạt tổ chức tại 79 điểm cầu trực tuyến và trực tiếp trên cả nước.
Cụ thể, điểm cầu trung tâm đặt ở Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được tổ chức tại xã Thượng Phúc do UBND TP Hà Nội là cơ quan chủ quản. Hà Nội còn một điểm cầu chính nữa là Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên tại phương Phú Thượng.
Bên cạnh đó, có 10 điểm cầu chính đặt tại Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, TP.HCM, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai.
Tại tỉnh Lào Cai: Khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại phường Lào Cai do Ban quản lý dự án Đường sắt - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.
Tỉnh Bắc Ninh: Khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ 2 - Giai đoạn 2 tại xã Phù Lãng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Đạt Tiến làm chủ đầu tư.
Tỉnh Quảng Ninh: Khởi công Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn tại Đặc khu Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.
Thành phố Huế: Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tại phường Thuận Hóa do Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế làm chủ đầu tư.
Tỉnh Quảng Ngãi: Khởi công Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại xã Vạn Tường do Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tự.
Tỉnh Lâm Đồng: Khánh Thành Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Phan Thiết tại Phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng do Quân chủng phòng không không quân làm chủ đầu tư.
TP.HCM: Khởi công Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên tại phường Sài Gòn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư.
Tỉnh An Giang: Khởi công Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Đặc khu Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.
Thành phố Cần Thơ: Khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.
Tỉnh Đồng Nai: Lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1 tại xã Long Thành do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.
