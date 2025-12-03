Khu 'đất kim cương' ở TP.HCM tái khởi động sau nhiều năm đóng băng?

Sau nhiều năm “án binh bất động” giữa trung tâm TP.HCM, dự án phức hợp One Central HCM (tiền thân là The Spirit of Saigon) đã chính thức tái khởi động.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày gần đây, bên trong khu đất “kim cương” rộng 8.600 m² đối diện chợ Bến Thành, nhiều nhóm công nhân đã trở lại thi công; các tầng được quây lưới bảo vệ và bảng thông tin công trình cũng được treo mới.
One Central HCM tọa lạc tại vị trí hiếm có với bốn mặt tiền Phạm Ngũ Lão – Calmette – Lê Thị Hồng Gấm – Phó Đức Chính, được xem là một trong những quỹ đất đắt giá nhất TP.HCM.
Dù sở hữu vị trí chiến lược, dự án này đã trải qua hơn 12 năm đình trệ, nhiều lần đổi chủ và gián đoạn thi công, chỉ hoàn thiện phần móng cùng vài tầng bê tông dở dang.
Dự án được Tập đoàn Bitexco khởi công năm 2013, tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện phần hầm, công trình phải dừng lại. Năm 2018, Bitexco chuyển quyền đầu tư cho Công ty TNHH Saigon Glory và dự án được tái khởi động vào năm 2020, nhưng chỉ xây thêm được một số tầng rồi lại tiếp tục ngưng trệ.
Giai đoạn 2021–2022, dự án được đổi tên thành One Central HCM và sau đó chuyển giao cho Viva Land (thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) với tên mới “Pearl”. Tuy nhiên, khi vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát bị khởi tố cuối năm 2022, công trường lại một lần nữa “đóng băng”, toàn bộ nhận diện của Viva Land cũng bị tháo dỡ.
Đến cuối năm 2024, Bitexco chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội. Bước ngoặt đáng chú ý xuất hiện vào tháng 5/2025 khi Masterise Homes xác nhận trở thành đơn vị phát triển mới của dự án.
Tại cuộc họp báo kinh tế – xã hội TP.HCM cuối tháng 11/2025, ông Mai Thanh Tùng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Hạ tầng, Sở Xây dựng TP.HCM – cho biết dự án đã được phép thi công trở lại. Theo ông Tùng, sau khi Sở Xây dựng ban hành Phụ lục giấy phép xây dựng số 14 ngày 10/11/2025 điều chỉnh các nội dung liên quan, Công ty TNHH Saigon Glory đã thông báo tái khởi công từ ngày 11/11 và hiện công trường đang thi công liên tục.
One Central HCM được quy hoạch gồm hai tòa tháp cao 46 và 55 tầng, tích hợp căn hộ cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại và khách sạn 6 sao. Với quy mô này, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới tại cửa ngõ khu vực Bến Thành - nơi đang thay đổi mạnh mẽ cùng tuyến Metro số 1 và hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị lân cận.
Việc dự án tái khởi động sau thời gian dài “trùm mền” được xem là tín hiệu tích cực cho diện mạo trung tâm TP.HCM. Sự trở lại của công trường cho thấy các vướng mắc về pháp lý, chủ đầu tư và nguồn lực tài chính đã được tháo gỡ, đồng thời mở ra kỳ vọng hồi sinh cho một trong những siêu dự án từng đình trệ lâu năm nhất tại khu vực lõi đô thị.
Hiện nhiều hạng mục đã được triển khai trở lại, từ quây lưới bảo vệ, bổ sung biển báo đến bố trí lực lượng thi công. Dù tiến độ cụ thể chưa được công bố, việc dự án chính thức “thức giấc” sau nhiều năm đóng băng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho bộ mặt trung tâm TP.HCM trong thời gian tới.
