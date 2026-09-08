Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao do căng thẳng Mỹ - Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Reuters cho biết các cuộc tấn công qua lại tiếp tục khiến hoạt động vận chuyển năng lượng trong khu vực chịu sức ép. Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh có thể trở thành mục tiêu nếu xung đột leo thang, trong khi một số cơ sở dầu khí của Saudi Arabia cũng bị ảnh hưởng.

Hoạt động lưu thông qua Hormuz vẫn chưa bình thường trở lại. Đây là tuyến đường từng đảm nhiệm khoảng 1/5 dòng chảy dầu toàn cầu, nên bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể tác động mạnh tới giá.

UAE đang đẩy nhanh phát triển các tuyến xuất khẩu năng lượng thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào Hormuz, cho thấy các nước trong khu vực đang chuẩn bị cho khả năng bất ổn kéo dài.

Giá dầu tiếp tục tăng cao. (Ảnh: Oilprice).

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng, Citibank nâng dự báo giá dầu Brent bình quân quý III lên 86 USD/thùng, từ mức 80 USD/thùng trước đó. Ngân hàng này cho rằng thời gian để eo biển Hormuz mở cửa trở lại có thể kéo dài hơn dự kiến.

Các chuyên gia phân tích của ANZ cũng nâng dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn lên 95 USD/thùng, đồng thời cảnh báo giá có thể tăng cao hơn nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Goldman Sachs cảnh báo, giá dầu có thể tăng vọt lên mức 120 USD/thùng nếu các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tiếp tục gia tăng.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 6/9 cho biết, Tehran sẽ công bố khu vực cấm bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới.

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đang xây dựng các tuyến đường thay thế phục vụ xuất khẩu năng lượng và hoạt động thương mại nhằm hạn chế tác động của xung đột.

Về phía OPEC+, tại cuộc họp diễn ra ngày 6/9, các quốc gia thành viên quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10. Nhóm này cho biết cần thống nhất hạn ngạch sản lượng mới trước khi đưa ra quyết định về các bước tiếp theo.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 3/9, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 723 đồng/lít, không cao hơn 22.486 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 cũng tăng 672 đồng/lít, không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Giá dầu diesel giảm 341 đồng/lít, không cao hơn 27.743 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 499 đồng/kg, không cao hơn 17.641 đồng/kg.