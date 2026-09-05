Giá xăng dầu hôm nay 5/9: Diễn biến trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch cuối tuần khi căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đặc biệt đối với dầu thô và các sản phẩm tinh chế.

Theo Reuters, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường. Trong ngày 3/9, chỉ 4 tàu hàng được ghi nhận đi qua tuyến đường biển quan trọng này, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 10 ngày là khoảng 15 tàu.

Nguồn cung nhiên liệu tinh chế tại Mỹ cũng chịu sức ép. Giá diesel tại nước này đã lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bị gián đoạn.

Giá dầu hôm nay tiếp tục diễn biến trái chiều. (Ảnh minh họa: Reuters).

Tuy nhiên, nguồn cung từ một số khu vực khác đang phần nào bù đắp sự thiếu hụt. Xuất khẩu dầu của Iraq cải thiện trong tháng 8 giúp giảm bớt áp lực lên thị trường.

Dù diễn biến trong từng phiên trái chiều, giá dầu vẫn ghi nhận mức tăng mạnh trong tuần. Giá dầu Brent tăng 6,5%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ ngày 17/8. Trong khi đó, dầu WTI tăng 8,8%, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 13/7.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chính chi phối thị trường. Các cuộc tấn công của Mỹ trong tuần này khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, trong đó có dân thường Iran. Đây được đánh giá là những cuộc đụng độ dữ dội nhất giữa Mỹ và Iran kể từ tháng 7.

Xung đột đã kéo dài 7 tháng kể từ khi bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tiếp tục cảnh báo Israel sẽ “làm tê liệt” cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng.

Trong khi đó, 3 nguồn tin cấp cao của Iran cho biết chiến dịch của Mỹ nhằm gây sức ép lên nền kinh tế Iran thông qua việc phong tỏa xuất khẩu dầu và ngăn chặn hoạt động né tránh các lệnh trừng phạt đang ngày càng khó chống đỡ.

Trước những rủi ro mới, một số tổ chức tài chính đã điều chỉnh tăng dự báo giá dầu.

Citi nâng dự báo giá dầu Brent trung bình trong quý III lên 86 USD/thùng, từ mức 80 USD/thùng trước đó. Ngân hàng này cho rằng quá trình mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang diễn ra chậm hơn dự kiến.

Các nhà phân tích của ANZ cũng nâng dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn lên 95 USD/thùng. Theo ANZ, giá dầu có thể tiếp tục tăng nếu xung đột tại Trung Đông leo thang.

Diễn biến tại eo biển Hormuz, tình hình xuất khẩu dầu của các quốc gia trong khu vực và nguy cơ gián đoạn nguồn cung sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng tác động đến giá dầu thế giới trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 3/9, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 723 đồng/lít, không cao hơn 22.486 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 cũng tăng 672 đồng/lít, không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Giá dầu diesel giảm 341 đồng/lít, không cao hơn 27.743 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 499 đồng/kg, không cao hơn 17.641 đồng/kg.