Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Biến động trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay diễn biến trái chiều trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran và cảnh báo mới từ Israel làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu Trung Đông bị gián đoạn. Trong khi đó, tín hiệu sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin gây sức ép lên giá dầu.

Theo Bộ trưởng Y tế Iran, các cuộc không kích của Mỹ trong đêm 2/9 khiến 18 người thiệt mạng và 108 người bị thương.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington không có kế hoạch đàm phán với Tehran, trừ khi Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng, giảm trái chiều. (Ảnh minh họa).

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tiếp tục cảnh báo nước này sẽ “làm tê liệt” cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, nếu Tehran tấn công Israel.

Theo các chuyên gia, những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel góp phần đẩy giá dầu tăng.

Ở chiều ngược lại, những tín hiệu tích cực về khả năng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine gây sức ép lên giá dầu.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 3/9 cho biết vẫn có khả năng đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở vùng Viễn Đông Nga, ông Putin cho biết một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, nếu các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga giảm và hoạt động sản xuất trở lại bình thường thì lo ngại về gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ nước này có thể hạ nhiệt. Đây là yếu tố gây sức ép lên giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 3/9, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 723 đồng/lít, không cao hơn 22.486 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 cũng tăng 672 đồng/lít, không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Giá dầu diesel giảm 341 đồng/lít, không cao hơn 27.743 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 499 đồng/kg, không cao hơn 17.641 đồng/kg.