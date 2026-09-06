Giá xăng dầu hôm nay 6/9: Lo ngại gián đoạn nguồn cung, dầu tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng khi căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đặc biệt đối với dầu thô và các sản phẩm tinh chế.

Theo Reuters, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường. Trong ngày 3/9, chỉ 4 tàu hàng được ghi nhận đi qua tuyến đường biển quan trọng này, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 10 ngày là khoảng 15 tàu.

Nguồn cung nhiên liệu tinh chế tại Mỹ cũng chịu sức ép. Giá diesel tại nước này đã lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bị gián đoạn.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Oilprice).

Ông Norbert Rucker, trưởng bộ phận kinh tế và nghiên cứu thế hệ mới tại Julius Baer nhận định: “Dường như thị trường dầu đang ở giai đoạn mà tình trạng bế tắc trong xung đột và các đợt giao tranh giữa Mỹ - Iran tái diễn liên tục làm gia tăng phần bù rủi ro vốn đã được phản ánh trong giá”.

Tuy nhiên, theo ông Rucker, chưa có dấu hiệu cho thấy đợt leo thang trong tuần này đã ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu dầu của Trung Đông hay khiến nguồn cung trên thị trường bị thắt chặt. “Đà tăng hiện tại của giá dầu dường như chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại và nỗi bất an của thị trường”, ông Rucker nói.

Ngân hàng Citi nâng dự báo giá dầu Brent bình quân quý III lên mức 86 USD/thùng, vì cho rằng việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Các nhà phân tích ANZ cũng nâng dự báo ngắn hạn đối với dầu Brent lên 95 USD/thùng, đồng thời cảnh báo giá có thể tăng cao hơn nếu xung đột tại Trung Đông leo thang.

Như vậy, tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 7,6%, dầu WTI tăng gần 10%.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 3/9, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 723 đồng/lít, không cao hơn 22.486 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 cũng tăng 672 đồng/lít, không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Giá dầu diesel giảm 341 đồng/lít, không cao hơn 27.743 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 499 đồng/kg, không cao hơn 17.641 đồng/kg.