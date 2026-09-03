Giá dầu đồng loạt giảm từ chiều nay

(VTC News) -

Cụ thể, từ 15h chiều nay, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 723 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 22.486 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 không cao hơn 23.274 đồng/lít, tăng 672 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Giá dầu diesel giảm 341 đồng/lít, không cao hơn 27.743 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 499 đồng/kg, không cao hơn 17.641 đồng/kg.

Giá dầu giảm, giá xăng tăng từ chiều nay 3/9. (Ảnh: Minh Đức).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với dầu diesel là 200 đồng/lít; với dầu mazut là 200 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với tất cả các mặt hàng.

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công quân sự lẫn nhau; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay để kiềm chế lạm phát; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tiếp tục tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 27/8/2026 và kỳ điều hành ngày 3/9/2026 là: 117,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 4,628 USD/thùng); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng); 154,700 USD/thùng dầu diesel (giảm 1,788 USD/thùng); 586,062 USD/tấn dầu mazut (giảm 25,446 USD/tấn).

Theo Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 3/9/2026 như sau.

Về giá xăng: Thái Lan: 29.533 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.337 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 45.804 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.879 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 23.274 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.081 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.218 VNĐ/lít; Lào: 38.208 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.824 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.743 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.