(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới sáng 30/11 đi ngang. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, dầu Brent vẫn tăng khoảng 3%, trong khi dầu WTI giảm 0,9%.

Thị trường dầu mỏ tuần qua chịu tác động từ những diễn biến căng thẳng tại các cảng ven Biển Đỏ và eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Ngày 29/11, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu kêu gọi dân thường sơ tán khỏi cảng Ras Isa của Yemen. Đáp lại, lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa tấn công cảng Jeddah cùng các cảng khác của Saudi Arabia ven Biển Đỏ.

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động. (Ảnh: Oilprice).

Cảnh báo tại cảng Ras Isa được đưa ra vài giờ sau khi liên quân thông báo đánh chặn một tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh. Trước đó, ngày 28/11, liên quân cũng cho biết đã đánh chặn một tên lửa hành trình khác hướng về Riyadh.

Trong khi đó, lực lượng Houthi cáo buộc các cuộc không kích của Saudi Arabia đánh trúng một khu dân cư tại thủ đô Sanaa của Yemen, khu vực hiện do lực lượng này kiểm soát.

Những diễn biến trên làm gia tăng nguy cơ mở rộng xung đột tại Yemen, đồng thời đặt ra thêm lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab.

Ở diễn biến khác, ngày 29/11, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, hai tàu chở dầu đã trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Thông tin trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, chính sách sản lượng của OPEC+ cũng tiếp tục là biến số tác động đến giá dầu.

Tại cuộc họp hôm Chủ nhật, OPEC+ chưa đạt được thỏa thuận về một số vấn đề then chốt sau khi Iraq trì hoãn việc đánh giá năng lực sản xuất dầu mỏ. Điều này khiến định hướng chính sách sản lượng của nhóm trong năm 2027 vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh xung đột liên quan đến Mỹ, Israel và Iran cùng sức ép từ Washington làm gia tăng những bất đồng nội bộ.

Algeria, một thành viên OPEC+, cho biết nhóm vẫn giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu ít nhất trong quý I/2027.

Nhìn chung, thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu sức ép từ cả bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và những quyết định về sản lượng của OPEC+. Trong ngắn hạn, nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn là yếu tố hỗ trợ giá, dù triển vọng nguồn cung toàn cầu còn phụ thuộc vào diễn biến thực tế tại khu vực.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 26/11, giá xăng E5 RON92 giảm 185 đồng/lít, không cao hơn 18.391 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 44 đồng/lít, không cao hơn 19.056 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.382 đồng/lít, không cao hơn 24.965 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.101 đồng/kg, không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 26/11/2026. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Đây là lần thứ năm liên tiếp giá xăng dầu cùng giảm và lần thứ sáu liên tiếp giá xăng giảm từ đầu tháng 11 đến nay.