(VTC News) -

Theo phản ánh của hành khách, chuyến bay VU212 dự kiến khởi hành lúc 18h55 ngày 26/11. Tuy nhiên, hãng liên tục thông báo lùi giờ bay, lần lượt sang 20h, 20h45 và 21h15. Sau nhiều giờ chờ đợi, hành khách được lên máy bay. Nhưng đến khoảng 22h10, phi hành đoàn thông báo máy bay gặp sự cố kỹ thuật, hành khách phải rời máy bay và trở lại khu vực chờ trong nhà ga.

Đến khoảng 23h45, hành khách tiếp tục được gọi lên máy bay lần thứ hai. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, khi chuẩn bị khởi hành, đèn trong khoang hành khách bất ngờ tắt. Hành khách một lần nữa phải xuống máy bay, quay trở lại nhà ga.

Nhiều hành khách bức xúc vì phải chờ đợi kéo dài từ chiều tối đến rạng sáng hôm sau nhưng việc cung cấp thông tin và chăm sóc khách hàng của hãng chưa đáp ứng kỳ vọng.

Ảnh minh họa

Xác nhận thông tin này, Vietravel Airlines đã lên tiếng xin lỗi hành khách.

“Chúng tôi hiểu rằng sự cố kỹ thuật phát sinh liên tiếp khiến hành khách phải chờ đợi, liên tục nhận thông tin thay đổi giờ bay, đặc biệt là việc hủy chuyến vào đêm muộn đã gây ra nhiều mệt mỏi, lo lắng và khó khăn trong việc sắp xếp lại lịch trình, phương án di chuyển của quý khách.

Bên cạnh những trục trặc kỹ thuật, Vietravel Airlines cũng nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong công tác phục vụ và chăm sóc hành khách tại nhà ga. Việc chuyến bay phát sinh sự cố vào thời điểm đêm muộn đã khiến công tác hỗ trợ cập nhật thông tin và cung cấp dịch vụ đến hành khách chưa được đầy đủ, kịp thời”, Vietravel Airlines thừa nhận.

Cũng theo hãng bay, 73 hành khách đã được hoàn vé tại sân bay theo yêu cầu. 26 hành khách được chuyển sang chuyến bay ngày 27/11. Với 117 hành khách còn lại, bộ phận chăm sóc khách hàng và các đại lý đang liên hệ để thực hiện hoàn vé.

“Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ tại sân bay, hãng đã gửi email xin lỗi toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai khoản hỗ trợ thiện chí 300.000 đồng/người. Khoản hỗ trợ này được áp dụng độc lập với các quyền lợi khác của hành khách theo quy định hiện hành, bao gồm hoàn vé, đổi chuyến, chăm sóc và bồi thường”, thông tin từ Vietravel nêu.

Tăng chuyến để tránh chậm trong dịp Tết 2027

Trước dự báo nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Vietravel Airlines dự kiến tiếp nhận thêm máy bay, tăng tần suất khai thác và mở mới một số đường bay. Trên thị trường nội địa, hãng đặt mục tiêu nâng tổng tần suất lên 60 chuyến/ngày, cung ứng hơn 500.000 ghế trong giai đoạn cao điểm Tết.

Trong đó, đường bay TP.HCM - Hà Nội dự kiến khai thác 8-10 chuyến/ngày; TP.HCM - Đà Nẵng từ 3-4 chuyến/ngày; TP.HCM - Vinh và TP.HCM - Thanh Hóa cùng 2 chuyến/ngày; Hà Nội - Đà Nẵng từ 2-3 chuyến/ngày.

Các đường bay TP.HCM - Hải Phòng, Hà Nội - Đà Lạt, Hà Nội - Cam Ranh, Hà Nội - Buôn Ma Thuột và TP.HCM - Phú Quốc dự kiến được khai thác tối thiểu 1 chuyến/ngày.

Hãng cũng dự kiến mở đường bay Hà Nội - Cà Mau với tần suất 4 chuyến/tuần từ ngày 18/12/2026, đồng thời khai thác trở lại đường bay TP.HCM - Quy Nhơn với tần suất 1 chuyến/ngày từ đầu tháng 1/2027.

Ở thị trường quốc tế, sau khi mở bán các đường bay đến Trùng Khánh và Côn Minh, Vietravel Airlines dự kiến khai thác đường bay thẳng Đài Bắc - Hà Nội từ cuối tháng 1/2027 với tần suất 1 chuyến/ngày, phục vụ nhu cầu về quê đón Tết của cộng đồng người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc).