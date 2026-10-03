Giá xăng dầu hôm nay 3/10: Dầu quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu WTI giảm gần 2 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng 3/10, trong khi giá dầu Brent đi ngang. Thị trường chịu sức ép sau thông tin châu Âu nhất trí xả kho dự trữ dầu diesel.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi dầu WTI giảm 1,6%.

Giá dầu đi xuống sau khi các lãnh đạo châu Âu nhất trí với đề xuất của Pháp về việc giải phóng thêm dầu diesel từ các kho dự trữ, trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết châu Âu đã đồng ý giải phóng một lượng lớn dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Trước đó, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, động thái có khả năng gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh minh họa: iStock)

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, châu Âu là khu vực đặc biệt nhạy cảm trước nguy cơ này.

“Châu Âu đang ở vị thế khá nhạy cảm. Đây là một trong những khu vực chịu tác động nặng nề nếu Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel”, ông Phil Flynn nói.

Sau các cuộc thảo luận về đề xuất của Pháp, các nước EU nhất trí giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel dự trữ. Đồng thời, các quốc gia thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng sẽ xả thêm 50 triệu thùng dầu thô.

Theo đề xuất, châu Âu sẽ giải phóng một phần lượng dầu diesel dự trữ trong vòng 20 ngày.

Điện Élysée cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì hội nghị trực tuyến với lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Tuy nhiên, chưa rõ các nước G7 có thống nhất về khối lượng nhiên liệu được giải phóng hay không.

Theo ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, diễn biến mới cho thấy áp lực trên thị trường năng lượng đang chuyển từ nguồn cung dầu thô sang các sản phẩm lọc dầu.

Dòng chảy dầu từ Trung Đông đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng hoạt động lọc hóa dầu vẫn gặp khó khăn do công suất và sản lượng suy giảm tại Trung Đông và Nga.

Trong khi đó, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, cho rằng thị trường dầu tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố địa chính trị.

“Những phát ngôn qua lại giữa Mỹ và Iran, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cũng như tác động chính trị mà sự kiện này có thể tạo ra đối với Tổng thống Mỹ đều là những yếu tố đáng chú ý”, ông Kilduff nói.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách lĩnh vực khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định việc tiếp tục xả kho dự trữ có thể khiến thị trường quay trở lại trạng thái dư cung nhẹ nếu nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục phục hồi.

Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản trên thị trường dầu thô vẫn đang hỗ trợ giá. Trong báo cáo mới nhất, Barclays cho biết dù dòng chảy dầu thô từ Trung Đông cải thiện, tồn kho tiếp tục giảm và các lô hàng giao ngay vẫn được giao dịch cao hơn đáng kể so với giá kỳ hạn.

Barclays nâng dự báo giá dầu Brent quý IV thêm 20 USD/thùng, lên 115 USD/thùng, đồng thời nâng dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2026 lên 100 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 1/10, giá xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, lên mức tối đa 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 102 đồng/lít, lên mức tối đa 27.189 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu diễn biến trái chiều. Dầu diesel giảm 780 đồng/lít, xuống mức tối đa 29.717 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 919 đồng/kg, lên mức tối đa 20.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít. Cơ quan điều hành không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng và dầu khác; đồng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng và dầu.