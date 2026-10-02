Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Dầu tăng mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 2/10, sau thông tin Mỹ dự kiến điều thêm tàu sân bay và binh sĩ tới Trung Đông, trong khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu trên thị trường toàn cầu.

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, giá dầu hôm nay tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh họa: iStock).

Những tín hiệu cứng rắn từ Washington cùng thông tin Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu khiến thị trường dầu biến động mạnh. Giá dầu có thời điểm giảm gần 1% trước khi đảo chiều tăng sau thông tin các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ sang các thị trường ngoài Hong Kong và Macau cho đến khi có thông báo mới, theo Reuters.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định việc Trung Quốc dừng xuất khẩu cho thấy nước này lo ngại khả năng đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước. Tuy nhiên, ông cho rằng còn quá sớm để đánh giá liệu động thái này có khiến Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu thô hay không, nhất là trong bối cảnh tồn kho dầu thô và nhiên liệu của nước này đã giảm đáng kể.

Trong khi nguồn cung dầu thô vẫn được duy trì, các sản phẩm lọc dầu, đặc biệt là diesel, lại đối mặt nguy cơ thiếu hụt. Tình trạng này được cho là liên quan đến những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng lọc hóa dầu tại khu vực Vùng Vịnh và Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ không cung cấp diesel cho thị trường năng lượng toàn cầu cho đến khi các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow được dỡ bỏ.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran gần đây chưa đạt được tiến triển đáng kể, trong khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 1/10, giá xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, lên mức tối đa 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 102 đồng/lít, lên mức tối đa 27.189 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu diễn biến trái chiều. Dầu diesel giảm 780 đồng/lít, xuống mức tối đa 29.717 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 919 đồng/kg, lên mức tối đa 20.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít. Cơ quan điều hành không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng và dầu khác; đồng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng và dầu.