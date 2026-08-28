Giá xăng dầu hôm nay 28/8: Bật tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng, chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp, sau khi Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn quay lại các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6. Điều này khiến nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán trong tuần này gặp thêm trở ngại.

Theo các chuyên gia, việc đàm phán không có tiến triển, trong khi dòng chảy dầu vẫn bị hạn chế, có thể đã khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại. (Ảnh minh họa).

Iran hiểu rõ tầm quan trọng của vị trí địa lý cũng như đòn bẩy mà eo biển Hormuz mang lại. Do đó, nguy cơ bất ổn kéo dài vẫn hiện hữu và tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng. Trước khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu mỗi ngày.

Dòng vận chuyển qua eo biển này đã cải thiện đôi chút trong ngày thứ Tư, với 10 tàu hàng đi qua, tăng so với mức thấp gần đây nhưng vẫn dưới mức trung bình 10 ngày là 15 tàu.

Theo dữ liệu của Kpler, công ty chuyên theo dõi vận tải biển và dòng chảy hàng hóa toàn cầu, trong số các tàu rời eo biển Hormuz có một tàu chở nhiên liệu tầm trung, một tàu chở bitum và một tàu hàng rời.

Căng thẳng Nga - Ukraine cũng tác động tâm lý thị trường. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang sau khi Nga cảnh báo có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Anh bên trong và bên ngoài Ukraine để đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa hành trình tầm xa do London cung cấp nhằm vào lãnh thổ Nga.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 27/8, giá xăng E5 RON92 giảm 70 đồng/lít, không cao hơn 21.763 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 66 đồng/lít, không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 459 đồng/lít, không cao hơn 28.084 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng 451 đồng/kg, không cao hơn 18.140 đồng/kg.