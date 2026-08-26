Dự báo thời tiết 26/8: Miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng trên 38°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/8/2026

Ngày 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày 26-27/8, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C, độ ẩm trong không khí chỉ khoảng 45-50%.

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 26/8, miền Bắc mưa to cục bộ. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, ngày 26/8, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục xuống và ở trên BĐ3; lũ hạ lưu sông Bưởi (Thanh Hóa) tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2. Lũ thượng nguồn sông Cả dao động ở trên mức BĐ1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/8/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.