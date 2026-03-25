Giá xăng dầu hôm nay 25/3: Tăng, giảm trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá 2 loại dầu cơ bản hôm nay tăng giảm trái chiều khi thị trường lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu ngày càng gia tăng, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa hạ nhiệt.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược qua eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, bị gián đoạn nghiêm trọng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định, đây là một trong những cú sốc nguồn cung lớn nhất từ trước đến nay, đẩy thị trường vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Theo Financial Times, mặc dù phía Iran đã thông báo với các quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế rằng, các tàu “không thù địch” có thể đi qua eo biển Hormuz nếu họ phối hợp với chính quyền Tehran, song thực tế trên thực địa chưa có chuyển biến rõ rệt. Hoạt động vận tải vẫn bị hạn chế, khiến nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.

Chuyên gia phân tích Kenny Zhu của Global X cho biết, tình trạng gián đoạn nguồn cung nếu kéo dài có thể chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn, làm đảo chiều cán cân cung cầu trên thị trường năng lượng. Nhiều dự báo trước đây về dư cung đang dần được điều chỉnh theo hướng thiếu hụt, tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá dầu lên các mức cao mới.

Nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa hoàn toàn đến cuối tháng 4, giá dầu Brent có thể leo lên ngưỡng 150 USD/thùng, vượt mức kỷ lục từng ghi nhận năm 2008. Đây sẽ là thách thức lớn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nền kinh tế vẫn đang phục hồi sau các biến động trước đó, Tập đoàn tài chính Macquarie nhận định.

Giá xăng trong nước

Tại kỳ điều hành ngày 24/3, giá xăng E5 RON92 tăng 2.937 đồng/lít, không cao hơn 30.114 đồng/lít; xăng RON95 tăng 3.150 đồng/lít, không cao hơn 33.840 đồng/lít; dầu diesel tăng 6.246 đồng/lít, không cao hơn 39.666 đồng/lít; dầu hỏa tăng 4.529 đồng/lít, không cao hơn 40.455 đồng/lít; dầu mazut tăng 420 đồng/kg không cao hơn 22.609 đồng/kg.

Kỳ này, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn giá nhằm góp phần ổn định thị trường. Cụ thể, chi quỹ với xăng sinh học ở mức 3.000 đồng/lít; xăng không chì 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa: 3.000 đồng/lít; dầu mazut: 3.000 đồng/kg.