Vòng 22 V.League: Thanh Hóa và Hà Nội FC cùng mất trụ cột

Đội khách Hà Nội FC không có được sự phục vụ của Đỗ Duy Mạnh vì chấn thương, anh nhiều khả năng chỉ có thể trở lại ở 2 vòng đấu cuối cùng của V.League. Trong khi đó, ngoại binh Luiz Fernando cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Hậu vệ Vũ Tiến Long bị treo giò 2 trận do đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong cuộc đọ sức với Đà Nẵng.

Bên kia chiến tuyến, Đông Á Thanh Hóa vẫn gặp khó khi Rimario Gordon từ chối ra sân trong giai đoạn cuối mùa giải. Hậu vệ Huỳnh Minh Đoàn nhận đủ 3 thẻ vàng và cũng không thể thi đấu trước Hà Nội FC. Lực lượng của đội bóng xứ Thanh vẫn liên tục thiếu hụt vì nhiều lý do khác nhau.

CLB Thanh Hóa vẫn đang viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại V.League 2025/26. Bất chấp việc mất đến 7 trụ cột ở giai đoạn giữa mùa giải vì khó khăn tài chính, Thanh Hóa vẫn giành thêm 13 điểm trong giai đoạn này và nỗ lực trụ hạng V.League. Thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường.

Có thời điểm, họ chỉ ra sân với 17 cầu thủ cả đá chính lẫn dự bị nhưng vẫn đánh bại CLB Công an TP.HCM, cầm hòa các đối thủ rất mạnh như Nam Định hay Hải Phòng. Đội bóng này nhận được tình cảm rất lớn từ người hâm mộ quê nhà.

HLV Mai Xuân Hợp cho biết: "Tôi chỉ nói các em, đá bóng để khán giả yêu thương. Cháy hết mình cho người dân thấy. Đá vì đam mê, vì màu cờ sắc áo Thanh Hóa. Không đội nào làm được như Thanh Hóa đến thời điểm hiện tại. Còn khó khăn là điều đương nhiên rồi, đây không phải là lúc nhắc lại và chúng tôi đang rất quyết tâm để có thể trụ lại V.League".

Trong khi đó, vị trí thứ 3 là mục tiêu mà Hà Nội FC hướng đến ở mùa giải năm nay. HLV Harry Kewell dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ Thanh Hóa. Ông chuẩn bị trận đấu rất kĩ càng và mong muốn giành 3 điểm ngay trên sân khách.