Giá xăng dầu hôm nay 23/3: Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ nhưng vẫn neo ở mức giá cao do nguyên nhân chính đến từ việc thị trường đang “định giá rủi ro phá hủy nguồn cung” khi xung đột Trung Đông leo thang.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Mỹ từ chối lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời triển khai thêm lực lượng quân sự tới khu vực. Dù Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã xả 400 triệu thùng dầu dự trữ, nhưng lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh, khiến phí rủi ro địa chính trị tăng cao.

Nhà phân tích Ole Hvalbye của SEB nhận định: “Các cuộc tấn công vào mỏ South Pars của Iran đẩy giá dầu và khí đốt tăng cao, bất kỳ sự leo thang nào tiếp theo nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ tiếp tục khiến giá tăng”.

Để giảm bớt áp lực từ giá dầu tăng vọt, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố miễn trừ 60 ngày đối với Đạo luật vận tải Jones, tạm thời cho phép tàu nước ngoài vận chuyển dầu và khí đốt giữa các cảng Mỹ.

Thị trường dầu đang bắt đầu phản ánh việc gián đoạn nguồn cung kéo dài sau các cuộc tấn công và ít nhất phải mất vài tuần thì eo biển Hormuz mới có thể hoạt động trở lại.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu sẽ duy trì ở mức cao khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn còn bị gián đoạn. “Chừng nào dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz còn bị hạn chế, xu hướng dễ xảy ra nhất của giá dầu vẫn là đi lên”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành tối 19/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 4.673 đồng/lít, không cao hơn 27.177 đồng/lít; xăng RON95 tăng 5.115 đồng/lít, không cao hơn 30.690 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 6.395 đồng/lít, không cao hơn 33.420 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 8.994 đồng/lít, không cao hơn 35.926 đồng/lít. Dầu mazut tăng 3.528 đồng/kg, không cao hơn 22.189 đồng/kg.

Kỳ này, cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn với xăng sinh học là 3.000 đồng/lít; xăng không chì 3.000 đồng/lít, dầu diesel 4.000 đồng/lít, dầu hỏa 3.000 đồng/lít, dầu mazut 3.000 đồng/kg.