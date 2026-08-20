Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá hai loại dầu cơ bản trên thế giới hôm nay tăng, giảm trái chiều sau khi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với Iran, trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Hiện giá dầu Brent lên mức cao nhất kể từ ngày 30/7, trong khi giá WTI đạt mức cao nhất kể từ ngày 31/7.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. (Ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 18/8, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ không tiến hành và cũng chưa lên kế hoạch đàm phán với Iran, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Iran tuyên bố tuyến hàng hải huyết mạch này vẫn bị đóng cửa.

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực ngày 17/8. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về cuộc tấn công mới nào của hai bên trong ngày 18/8.

Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thị trường dầu mỏ kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2/2026. Tuyến đường biển này là nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên toàn cầu.

Theo dữ liệu của Kpler, chỉ có 6 tàu vận chuyển hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 18/8, giảm so với số lượng 9 tàu của một ngày trước đó và thấp hơn mức trung bình 11 tàu/ngày trong 10 ngày gần nhất.

Chiến lược gia nghiên cứu Ahmad Assiri tại Công ty môi giới Pepperstone cho biết: “Việc giá dầu Brent vượt mốc 91 USD/thùng cho thấy các nhà giao dịch đang tính đến mức phí rủi ro cao hơn, trong đó không loại trừ khả năng giá dầu quay trở lại mức 100 USD/thùng”.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 13/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm, duy chỉ có giá dầu mazut tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, không cao hơn 21.235 đồng/lítt. Giá xăng E10 RON95 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 22.119 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm 311 đồng/lít, không cao hơn 27.233 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, không cao hơn 16.756 đồng/kg.