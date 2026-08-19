Giá xăng dầu hôm nay 19/8: Tiếp đà tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng nhẹ và ở mức cao nhất trong hơn 3 tuần, sau khi Iran tuyên bố sẽ áp dụng lập trường tấn công mạnh mẽ hơn và tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, trong khi Mỹ loại trừ khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Theo các nhà phân tích, tâm lý thị trường vẫn được củng cố bởi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump không gia hạn thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran và những lo ngại về an ninh tiếp tục hiện hữu ở eo biển Hormuz.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh: Reuters).

Tiến trình hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình và việc nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển chiến lược Hormuz đã bị đình trệ hoàn toàn, đe dọa kéo dài cuộc xung đột mà Mỹ và Israel phát động bằng các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 18/8, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran cho biết, quốc gia này sẽ chuyển sang thế trận quân sự “tấn công toàn diện”, trong bối cảnh các nỗ lực hướng tới việc kết thúc chiến sự lâm vào bế tắc, khi Mỹ loại trừ khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Bối cảnh này khiến nhiều ý kiến dự báo, trong thời gian tới, tình hình có thể tiếp tục diễn biến khó khăn và giá dầu sẽ chịu áp lực tăng.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 13/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm, duy chỉ có giá dầu mazut tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, không cao hơn 21.235 đồng/lítt. Giá xăng E10 RON95 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 22.119 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm 311 đồng/lít, không cao hơn 27.233 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, không cao hơn 16.756 đồng/kg.