Giá xăng dầu hôm nay 18/9: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm nhẹ sau khi xuất hiện thông tin Saudi Arabia vận chuyển thêm dầu thô qua Oman, góp phần xoa dịu lo ngại về nguồn cung. Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì trên mốc 100 USD/thùng do thị trường lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể leo thang.

Theo các nguồn tin, Saudi Arabia đang chào bán thêm các lô dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á. Số dầu này được vận chuyển thông qua hình thức chuyển hàng giữa các tàu tại cảng Sohar của Oman, nhằm bù đắp một phần nguồn cung bị gián đoạn sau các cuộc tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây, tuyến đường vận chuyển dầu đến Biển Đỏ.

Trước đó, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong khoảng 4 tháng vào đầu tuần, sau khi các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết hoạt động bốc dỡ dầu thô tại trung tâm xuất khẩu Yanbu trên Biển Đỏ của Saudi Arabia bị đình chỉ. Riyadh cũng hủy một số lô hàng giao cho khách hàng châu Âu.

Những diễn biến này xảy ra sau các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây, tuyến đường cung cấp dầu thô cho Yanbu.

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Các nhà giao dịch nhận định, nếu tình trạng đóng cửa đường ống kéo dài, nguồn cung dầu toàn cầu có thể giảm tới 4%. Saudi Arabia chưa công bố thời điểm khôi phục hoạt động, song Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với CNBC ngày 15/9 rằng dầu thô sẽ được vận chuyển qua đường ống trong vài ngày tới.

Trong khi gián đoạn nguồn cung dầu thô tiếp tục là mối quan tâm lớn của thị trường, tình trạng khan hiếm dầu diesel đang nổi lên như một yếu tố gây áp lực khác.

Sự gián đoạn tại các cơ sở hạ tầng năng lượng ở Trung Đông và Nga khiến nguồn cung nhiên liệu bị hạn chế, làm gia tăng lo ngại về thị trường dầu diesel.

Giá dầu diesel kỳ hạn tại châu Âu, chỉ số tham chiếu của thị trường dầu diesel, đã tăng lên mức cao kỷ lục ngày 15/9. Giá dầu diesel siêu ít lưu huỳnh kỳ hạn của Mỹ cũng đạt mức cao kỷ lục.

Trong báo cáo mới đây, Goldman Sachs nhận định lo ngại thiếu hụt dầu diesel và đà tăng giá nhiên liệu đã khuyến khích các nhà máy lọc dầu ưu tiên sản xuất dầu diesel thay vì xăng.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ ngày 17/9, giá các loại xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít, không cao hơn 25.139 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.397 đồng/lít, không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít, không cao hơn 29.945 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.039 đồng/kg, không cao hơn 19.196 đồng/kg.