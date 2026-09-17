Giá xăng tăng gần 1.400 đồng/lít, dầu diesel tăng gần 1.500 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, từ 15h chiều nay, giá xăng E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít, không cao hơn 25.139 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.397 đồng/lít, không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít, không cao hơn 29.945 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.039 đồng/kg, không cao hơn 19.196 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Đồng thời chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng sinh học là 1.250 đồng/lít; dầu diesel: 2.000 đồng/lít và dầu mazut: 1.250 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều nay 17/9. (Ảnh: Minh Đức).

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran kém khả quan; xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia, lực lượng Houthi tấn công vào Saudi Arabia gây cháy một số cơ sở dầu mỏ, đường ống dẫn dầu; Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 10/9/2026 và kỳ điều hành ngày 17/9/2026 là: 141,086 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 13,200 USD/thùng); 146,234 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95 (tăng 14,068 USD/thùng); 182,634 USD/thùng dầu diesel (tăng 21,604 USD/thùng); 696,436 USD/tấn dầu mazut (tăng 88,782 USD/tấn).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới (từ 26/2/2026 - 16/9/2026).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 10/9/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 31.294 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 30.697 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.056 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.719 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 25.886 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 31.894 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 34.854 VNĐ/lít; Lào: 44.184 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.626 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 29.945 VNĐ/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.