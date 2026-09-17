Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Quay đầu giảm mạnh vì nguồn cung tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch sau khi Arab Saudi chào bán thêm các lô dầu thô cho khách hàng châu Á thông qua Oman, góp phần xoa dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Áp lực giảm giá cũng gia tăng khi tồn kho dầu thô của Mỹ giảm ít hơn dự kiến.

Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Arab Saudi đang chào bán thêm dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á thông qua hoạt động chuyển dầu từ tàu sang tàu ngoài khơi cảng Sohar của Oman.

Động thái này giúp giảm bớt tác động đối với nguồn cung toàn cầu từ các cuộc tấn công nhằm vào đường ống Đông - Tây của Arab Saudi, tuyến vận chuyển dầu đến khu vực Biển Đỏ. Thông tin này cho thấy lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung ngày càng trầm trọng đang dịu bớt.

Giá dầu hôm nay quay đầu giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Trước đó, giá dầu tăng sau khi các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết hoạt động bốc dầu thô tại trung tâm xuất khẩu Yanbu bên bờ Biển Đỏ của Arab Saudi bị đình chỉ.

Yanbu trở thành cửa ngõ xuất khẩu dầu quan trọng của Arab Saudi sau khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ do cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran hồi cuối tháng 2. Trước xung đột, Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Giá dầu tiếp tục chịu sức ép sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu cho thấy tồn kho dầu thô của nước này giảm ít hơn dự kiến trong tuần trước. Theo EIA, tồn kho dầu thô Mỹ giảm khoảng 640.000 thùng, thấp hơn đáng kể so với mức giảm 1,62 triệu thùng được các chuyên gia Reuters khảo sát dự báo.

Trong khi đó, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng trong tuần. Mức tăng tồn kho diesel cao hơn dự kiến, trái với dự báo của các chuyên gia Reuters về khả năng tồn kho xăng giảm.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 10/9, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 23.744 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 965 đồng/lít, không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 742 đồng/lít, không cao hơn 28.485 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 516 đồng/kg, không cao hơn 18.157 đồng/kg.