Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Bật tăng, cao nhất gần 4 tháng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng lên mức cao nhất gần 4 tháng kể từ ngày 19/5, do hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, tạm dừng. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Theo Reuters, cảng Yanbu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển dầu của Saudi Arabia, đặc biệt trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran khiến tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Đây là tuyến vận tải biển quan trọng, từng đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.

Trước tình hình đó, Saudi Arabia tăng cường sử dụng đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200 km để vận chuyển dầu từ các mỏ ở miền Đông đến cảng Yanbu, nhằm giảm sự phụ thuộc vào tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia hồi tuần trước buộc quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới tạm thời đình chỉ hoạt động của tuyến đường ống.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng cao. (Ảnh minh họa iStock).

Lo ngại về nguồn cung tiếp tục gia tăng sau khi lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia ngày 14/9. Trong khi đó, các quốc gia Arab ở Vùng Vịnh hoãn cuộc đàm phán dự kiến với Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể lan rộng, đe dọa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, các cuộc tấn công mới đây của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia có thể tác động đến kỳ vọng của giới đầu tư về mức độ nghiêm trọng cũng như thời gian kéo dài của xung đột.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 10/9, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 23.744 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 965 đồng/lít, không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 742 đồng/lít, không cao hơn 28.485 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 516 đồng/kg, không cao hơn 18.157 đồng/kg.