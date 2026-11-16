Giá xăng dầu hôm nay 16/11: Không biến động

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động. Tuy nhiên tuần qua, giá dầu thế giới đã giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại dư thừa nguồn cung ngày càng gia tăng, trong khi triển vọng nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ có dấu hiệu suy yếu.

Theo chuyên gia, thị trường dầu mỏ đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể về các yếu tố chi phối giá, từ nỗi lo thiếu hụt nguồn cung sang nguy cơ dư thừa dầu trên toàn cầu. Đặc biệt, báo cáo công bố ngày 13/11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy tình trạng dư cung dầu mỏ tiếp tục gia tăng.

Nếu như cách đây vài tháng, mối lo ngại lớn nhất của thị trường là nguy cơ thiếu hụt nguồn cung thì hiện nay, tâm điểm đã chuyển sang tình trạng dư thừa.

Giá xăng dầu hôm nay không biến động. (Ảnh: Oilprice).

Trong tuần giao dịch vừa qua, giá dầu thế giới biến động mạnh. Những kỳ vọng ban đầu về khả năng hòa giải giữa Mỹ và Iran nhanh chóng suy giảm sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia do lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, thực hiện. Cùng với đó là các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu thô rời khỏi vùng Vịnh.

Ngày 12/11, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không cần đạt thỏa thuận với Iran. Tuyên bố này cho thấy triển vọng về một thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông vẫn chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, việc Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu không muốn tiếp tục leo thang quân sự với Iran làm gia tăng kỳ vọng Washington sẽ ưu tiên các biện pháp trừng phạt kinh tế và hạn chế vận chuyển dầu, thay vì đẩy mạnh các chiến dịch quân sự.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu tại Mỹ suy yếu cũng gây sức ép lên giá. Diễn biến tồn kho dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ phản ánh triển vọng tiêu thụ tương đối trầm lắng.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 12/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, không cao hơn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước liên tục giảm từ đầu tháng 11 đến nay.

Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp của giá xăng tính từ đầu tháng 11 đến nay.